Борислав Гуцанов: Не очаквам съпротива срещу осъвременяването на пенсиите и увеличението на майчинството

Дарина Ангелова
Всичко от автора
Чете се за: 01:05 мин.
Политика
Запази

Гуцанов обясни, че предложението за увеличаване на вноската за пенсия е на министерството на финансите

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
След като стана ясно, че управляващите изтеглят бюджета за догодина, социалният министър коментира, че не очаква съпротива от бизнеса и синдикатите срещу предложенията за осъвременяване на пенсиите по швейцарското правило и увеличаване на парите за втората година от майчинство. Гуцанов обясни, че предложението за увеличаване на вноската за пенсия, което предизвика най-голямо недоволство, е на министерството на финансите.

Борислав Гуцанов, министър на труда и социалната политика:"Тук водещо е МФ, защото то прави крайната калкулация и то гледа как са се движели през годините тези проценти. Помните, че 2000 година те са били 32%, сега са 19,8%. Тоест малко е едно прогресивно намаляване, след това е имало малко увеличение. Тук МФ са преценили кое е възможното, за да може в крайна сметка да има и достойни пенсии."

