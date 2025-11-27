БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

НИМХ с предупреждение за опасно време в Западна и Южна България

Теодора Георгиева
У нас
Подобрение на времето се очаква от неделя нататък.

Националният институт по метеорология и хидрология издаде предупреждения от втора степен - код оранжево за опасно време в Западна и Южна България. Очаква се през днешния ден да има значителни валежи от дъжд. Повече подробности ще научим от Варсен Такворян, която се намира в Националният институт по метеорология и хидрология.

„Действително предстои усложняване на метеорологичната обстановка. Причината е средиземноморски циклон, бавно подвижен средиземноморски циклон, така че през следващите 72 часа метеорологичната обстановка у нас и на Балканите ще се определя от този циклон, ще има валежи“, обясни Красимир Стоев от Националният институт по метеорология и хидрология.

Той обясни, че на много места от рано сутринт в Западна и Южна България има валежи. От тази нощ в повечето райони количествата са между 5 и 10 литра на квадратен метър. Най-много в Сандански - 18 литра на квадратен метър.

„Както за днес, така и за утре Националния институт по метеорология и хидрология обявяваме първа и втора степен на опасност по европейската система за значителни валежи. Като в повечето южни райони от страната предупреждението е от втора степен както за днес, така и за утре, така че в тази част на страната количествата на валежите сумарно за цялата обстановка ще надхвърлят 65 литра на квадратен метър. Засега не сме обявили червен код, както колегите в Гърция, но метеорологичната обстановка е много сложна", обясни Красимир Стоев.

Подобрение на времето се очаква от неделя нататък.

Засега у нас не се очакват снеговалежи и тежка обстановка.

