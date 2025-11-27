30-метрова елха освети коледния базар в Страсбург.



Магнит за французи и туристи - така описват коледния базар в източния френски град с над 300 различни павилиона. Посетителите могат да се насладят на греяно вино, различни сладки и сувенири. Базарът е един от най-посещаваните в Европа, като миналата година бяха отчетени 3.4 милиона посетители.

Кметът на Страсбург заяви, че сигурността е приоритет, заради атентат през 2018-та, когато загинаха петима души.