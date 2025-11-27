След спецоперацията на Антикорупционната комисия: Очакват се подробности по разследването срещу "Величие"

Очакват се днес още подробности около акцията на Антикорупционната и Софийската градската прокуратура по разследването около "Исторически парк" и лидера на партия "Величие" Ивелин Михайлов. Все още не ясно колко са задържаните и ще има ли повдигнати обвинения.

Вчера бяха претърсени множество адреси в София, Варна, Шумен, Пазарджик и село Неофит Рилски. Домът на лидера на "Величие" Ивелин Михайлов също беше претърсен. От прокуратурата заявиха, че разследват организирана престъпна група около "Исторически парк", действаща на територията на цялата страна в периода от 2013 до 2025 г. Става въпрос за длъжностни присвоявания, измами и пране на пари.

Досъдебното производство е образувано на 9 декември миналата година и се води от Антикорупционната комисия.