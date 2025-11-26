Протестът срещу Бюджет 2026 пред Народното събрание ескалира, има ранени полицаи (ВИДЕО)

Протест срещу Бюджет 2026 пред Народното събрание ескалира, има ранени полицаи.

Трима полицаи са пострадали при изпълнение на служебните си задължения по опазване на обществения ред, съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи.







По време на провеждането на заявен като мирен протест пред сградата на Народното събрание тази вечер част от протестиращите са направили опит да пробият кордона и са хвърляли стъклени бутилки и пиратки срещу полицаите, посочват от СДВР.

Двама служители са транспортирани за медицински прегледи в болница.







СДВР призовава протестиращите да изразяват мирно гражданската си позиция и да не допускат провокации и правонарушения.

По-рано тази вечер протестът срещу приемането на бюджета ескалира.

Протестиращи се опитаха да обърнат полицейски бус на бул. "Дондуков", но бяха избутани от жандармерия.

След това протестиращите започнаха да замерят полицаите с пиратки и стъклени предмети.