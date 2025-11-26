Изложба "Молитва за България" беше открита в мраморното фоайе в Народното събрание.



Автор на картините е Антония Мировалиева-Божанина, която от 30 години живее и работи в САЩ.

Експозицията е плод на 8-годишния ѝ труд.

Картините отразяват духовния живот и светини от всяка епархия в България.

Изработени са от ботанически естествени материали - хербарии, листа, треви и цветя.

Снимки: БТА

Изложбата беше открита от българския патриарх Даниил и председателя на парламента Рая Назарян.

Патриарх Даниил: "За нашата страна тя е уникална, защото няма такава друга сбирка от произведения, които да обединят всички епархии в страната, да покажат част от светостта на конкретната епархия". Рая Назарян, председател на НС: "Тези изключителни творби да бъдат изложени в сградата на НС непосредствено преди очаквания от всички нас голям християнски празник Рождество Христово и да внесат в нашето забързано ежедневие светлина, напомняне за вярата и за това, че във всичките си действия трябва на първо място да бъдем добронамерени".





