БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Съдът освободи от ареста Никола Барбутов
Чете се за: 01:50 мин.
От 1 декември парламентът се отказва от паркинга на...
Чете се за: 01:42 мин.
Всеки четвърти пенсионер ще получи по 120 лева коледни...
Чете се за: 01:57 мин.
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова...
Чете се за: 00:42 мин.
Антикорупционната комисия разследва мащабна схема за...
Чете се за: 02:37 мин.
Тежко остава състоянието на 7-годишното дете след...
Чете се за: 02:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

БНТ с престижна награда: Приза получи журналистът Милен Атанасов

Цветелина Катанска от Цветелина Катанска
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Запази

Той се отличава с дългогодишния си журналистически принос по темата за Възобновяемите енергийни източници

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Журналистът на БНТ Милен Атанасов получи награда за дългогодишния си журналистически принос по темата за Възобновяемите енергийни източници.

Призът му беше присъден от Асоциацията за производство, съхранение и търговия с електроенергия.

Милен е международен редактор, а неговата страст са темите, свързани с екологията, устойчивото развитие, идеите и постиженията, които правят света и в частност страната ни по-добро място за живеене.

Той е и съавтор на дългогодишната рубрика на БНТ "Зелена светлина".

#Милен Атанасов #награда #БНТ

Последвайте ни

ТОП 24

ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
1
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Протест срещу Бюджет 2026 пред Народното събрание
2
Протест срещу Бюджет 2026 пред Народното събрание
Антикорупционната комисия разследва мащабна схема за имотни измами и пране на пари, свързана с партия "Величие"
3
Антикорупционната комисия разследва мащабна схема за имотни измами...
Скандал по време на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание
4
Скандал по време на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание
Протест срещу реформата в паркирането в София
5
Протест срещу реформата в паркирането в София
Като на филм: Италианец се преструвал на покойната си майка
6
Като на филм: Италианец се преструвал на покойната си майка

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Дъжд и сняг в неделя
2
Дъжд и сняг в неделя
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
3
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
4
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...
120 лева коледни добавки ще получат 536 000 пенсионери
5
120 лева коледни добавки ще получат 536 000 пенсионери
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
6
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...

Още от: Общество

Протести в няколко сектора: Медици, земеделци и социални служби с искания за по-високи заплати
Протести в няколко сектора: Медици, земеделци и социални служби с искания за по-високи заплати
Над 17 млн. лева за нови сгради на градини, училища и спортни площадки Над 17 млн. лева за нови сгради на градини, училища и спортни площадки
Чете се за: 02:05 мин.
Освободиха председателя на Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата" Освободиха председателя на Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата"
Чете се за: 00:25 мин.
Всеки четвърти пенсионер ще получи по 120 лева коледни добавки Всеки четвърти пенсионер ще получи по 120 лева коледни добавки
Чете се за: 01:57 мин.
"Жестокият път" с ново отличие в Банско "Жестокият път" с ново отличие в Банско
Чете се за: 00:35 мин.
Медици и служители от сектор "Земеделие и горско стопанство" излязоха на протест пред парламента Медици и служители от сектор "Земеделие и горско стопанство" излязоха на протест пред парламента
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

Протест срещу Бюджет 2026 пред Народното събрание
Протест срещу Бюджет 2026 пред Народното събрание
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Скандал по време на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание Скандал по време на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание
Чете се за: 07:10 мин.
У нас
Спецоперация на Антикорупционната комисия - разследват имотни измами и пране на пари, свързани с "Величие" Спецоперация на Антикорупционната комисия - разследват имотни измами и пране на пари, свързани с "Величие"
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Собствеността на "Лукойл": Енергийното министерство не е препоръчвало изкупуване Собствеността на "Лукойл": Енергийното министерство не е препоръчвало изкупуване
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
От 1 декември парламентът се отказва от паркинга на площад...
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Съдът освободи от ареста Никола Барбутов
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Дипломатически совалки в търсене на мир: Пратеници на Тръмп...
Чете се за: 04:02 мин.
По света
БНТ с престижна награда: Приза получи журналистът Милен Атанасов
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ