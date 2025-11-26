БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
64 милиона лева са заделени за коледни добавки

Зоя Велинова
Всичко от автора
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
536 000 пенсионери, с пенсии до прага на бедност, ще получат по 120 лева

Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
536 000 пенсионери, с пенсии до прага на бедност, ще получат по 120 лева коледни добавки през декември. Това обяви след днешното правителствено заседание социалният министър Борислав Гуцанов. Припомняме - прага на бедност е 638 лева, което означава, че всеки четвърти пенсионер у нас ще получи коледна добавка.

За коледните добавки правителството е осигурило над 64 милиона лв от бюджета на НОИ.

Борислав Гуцанов, министър на труда и социалната политика: "Направена е сметката. Парите ги има. Така че всичко ще бъде наред и могат да са спокойни всички хора, които ще получат тези коледни добавки."

В момента социалното министерство работи по законови промени, които да гарантират, че както пенсионерите, така и останалите уязвими групи у нас ще получават добавки за Коледа и Великден.

А на днешното заседание на тристранният съвет работодателите и синдикатите все пак се включиха в обсъждането на бюджета. Акцентите бяха промени в здравното осигуряване, а именно държавата да поеме здравните осигуровки по време на двете години майчинство. В момента работодателят плаща тези осигуровки. Така бизнесът поема разходи за служители, които не работят. Според вносителите на промените разпоредбите водят до дискриминация спрямо млади жени, които не са наемани за работа заради бъдещи разходи.

Тристранката обсъди и промени в Кодекса на труда, чиято цел е да бъдат ограничени лошите практики при разпределяне на допълнителни възнаграждения под формата на бонуси в министерства, държавни предприятия и регулатори.

#коледни добавки #пенсионери

