Всеки четвърти пенсионер ще получи по 120 лева коледни добавки

Това съобщи социалният министър Борислав Гуцанов след днешното правителствено заседание

Всеки четвърти пенсионер ще получи коледни добавки за предстоящите празници. Това решение взехме днес на Министерски съвет като отпускаме по 120 лева за възрастните хора, които получават пенсии и добавки към тях до линията на бедност, която в момента е 638 лева. Това съобщи на брифинг социалният министър Борислав Гуцанов след днешното правителствено заседание.

"Прогнозата е, че през месец декември техният брой ще бъде около 536 000 души. Заколедните добавки ще са необходими 64 320 000 лева. Направена е сметката, парите ги има, могат да са спокойни всички хора, които ще получат тези коледни добавки", поясни Гуцанов.

В момента в Министерството на труда и социалната политика работят по закон, така че тези коледни и великденски добавки да бъдат обективирани в него.

"Но да се направи така, че не само пенсионерите, но и уязвимите слоеве на всички наши граждани да могат да получават тези великденски и коледни добавки", уточни социалният министър.

