Кукери шестваха в Долна Митрополия на Ивановден (СНИМКИ)

Кукери шестваха в Долна Митрополия на Ивановден, за да прогонят злото и да донесат здраве и плодородие.

Две са кукерските групи в Долна Митрополия, които пазят традицията и се представят пред жителите на града за Ивановден. Тази вечер "Сватбари" и "Сурвакарите" се събраха на площада пред Общината, за да изпълнят своите ритуали.

Финалът на празника бе поставен с Дунавско хоро и изпълнение на гайди от курсанти от Висшето военновъздушно училище "Георги Бенковски".

Снимки: БТА