Кукери шестваха в Долна Митрополия на Ивановден (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 00:35 мин.
Групите обикалят домовете, за да прогонят злите сили и болестите, да донесат плодородие и здраве за домакините

долна митрополия кукерски игри шествие
Слушай новината

Кукери шестваха в Долна Митрополия на Ивановден, за да прогонят злото и да донесат здраве и плодородие.

Две са кукерските групи в Долна Митрополия, които пазят традицията и се представят пред жителите на града за Ивановден. Тази вечер "Сватбари" и "Сурвакарите" се събраха на площада пред Общината, за да изпълнят своите ритуали.

Финалът на празника бе поставен с Дунавско хоро и изпълнение на гайди от курсанти от Висшето военновъздушно училище "Георги Бенковски".

Снимки: БТА

# кукерски игри #шествие #Долна Митрополия

