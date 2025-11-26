36 жертви, близо 300 души са в неизвестност след огромен пожар в Хонконг

Повече от 700 пожарникари се борят с огромен пожар, обхванал жилищни сгради в гъстонаселен район на Хонконг.



Съобщава се за поне 36 жертви, включително един огнеборец.

Около 280 души са в неизвестност.

Сред спасените са бебе и възрастна жена.

В засегнатия район живеят около 4600 души. Стихията се е разпространила бързо по бамбукови скелета и зелена строителна мрежа около 32-етажни блокове.

Снимки: БТА

Пожарът е от пето равнище - най-високото за Хонконг. Причината засега е неясна. 1000 души са настанени във временни жилища.