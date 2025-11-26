БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Съдът освободи от ареста Никола Барбутов
Чете се за: 01:50 мин.
От 1 декември парламентът се отказва от паркинга на...
Чете се за: 01:42 мин.
Всеки четвърти пенсионер ще получи по 120 лева коледни...
Чете се за: 01:57 мин.
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова...
Чете се за: 00:42 мин.
Антикорупционната комисия разследва мащабна схема за...
Чете се за: 02:37 мин.
Тежко остава състоянието на 7-годишното дете след...
Чете се за: 02:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

 

36 жертви, близо 300 души са в неизвестност след огромен пожар в Хонконг

Мартин Гицов от Мартин Гицов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Запази

Сред спасените са бебе и възрастна жена

пожар Хонконг
Снимка: БТА
Слушай новината

Повече от 700 пожарникари се борят с огромен пожар, обхванал жилищни сгради в гъстонаселен район на Хонконг.

Съобщава се за поне 36 жертви, включително един огнеборец.

Около 280 души са в неизвестност.

Сред спасените са бебе и възрастна жена.

В засегнатия район живеят около 4600 души. Стихията се е разпространила бързо по бамбукови скелета и зелена строителна мрежа около 32-етажни блокове.

Снимки: БТА

Пожарът е от пето равнище - най-високото за Хонконг. Причината засега е неясна. 1000 души са настанени във временни жилища.

#Хонконг #жертви #пожар

Последвайте ни

ТОП 24

ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
1
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през банкомат, ще имам ли такси?
2
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през...
Протест срещу Бюджет 2026 пред Народното събрание
3
Протест срещу Бюджет 2026 пред Народното събрание
Антикорупционната комисия разследва мащабна схема за имотни измами и пране на пари, свързана с партия "Величие"
4
Антикорупционната комисия разследва мащабна схема за имотни измами...
Росен Желязков: Границите на Украйна не могат да бъдат променяни със сила
5
Росен Желязков: Границите на Украйна не могат да бъдат променяни...
Скандал по време на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание
6
Скандал по време на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Дъжд и сняг в неделя
2
Дъжд и сняг в неделя
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
3
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
4
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...
120 лева коледни добавки ще получат 536 000 пенсионери
5
120 лева коледни добавки ще получат 536 000 пенсионери
Александър Димитров: Ще станем футболна нация, когато се обединим и подкрепяме
6
Александър Димитров: Ще станем футболна нация, когато се обединим и...

Още от: По света

Урсула фон дер Лайен: Европа ще подкрепя Украйна безкомпромисно
Урсула фон дер Лайен: Европа ще подкрепя Украйна безкомпромисно
Потвърдиха окончателно присъдата на Никола Саркози Потвърдиха окончателно присъдата на Никола Саркози
Чете се за: 00:42 мин.
ЕС продължава със санкциите срещу Русия: Извънредна среща на външните министри ЕС продължава със санкциите срещу Русия: Извънредна среща на външните министри
Чете се за: 01:32 мин.
Дипломатически совалки в търсене на мир: Пратеници на Тръмп заминават за Киев и Москва Дипломатически совалки в търсене на мир: Пратеници на Тръмп заминават за Киев и Москва
Чете се за: 04:02 мин.
Радан Кънев, евродепутат: Изходът на войната трябва да гарантира, че Украйна няма да бъде сателитна държава Радан Кънев, евродепутат: Изходът на войната трябва да гарантира, че Украйна няма да бъде сателитна държава
Чете се за: 02:07 мин.
Евродепутатът Светослав Стоянов: Планът на Тръмп е най-близо до мирното решение за Украйна Евродепутатът Светослав Стоянов: Планът на Тръмп е най-близо до мирното решение за Украйна
Чете се за: 02:15 мин.

Водещи новини

Комисията по бюджет и финанси прие на второ четене бюджета на НЗОК за 2026 г.
Комисията по бюджет и финанси прие на второ четене бюджета на НЗОК...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Съдът освободи от ареста Никола Барбутов Съдът освободи от ареста Никола Барбутов
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Протест срещу Бюджет 2026 пред Народното събрание Протест срещу Бюджет 2026 пред Народното събрание
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
От 1 декември парламентът се отказва от паркинга на площад "Св. Александър Невски" От 1 декември парламентът се отказва от паркинга на площад "Св. Александър Невски"
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Спецоперация на Антикорупционната комисия - разследват имотни...
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Отзук от парламента: При какви условия ще се проведе концесията на...
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
ЕС продължава със санкциите срещу Русия: Извънредна среща на...
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Дипломатически совалки в търсене на мир: Пратеници на Тръмп...
Чете се за: 04:02 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ