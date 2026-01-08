БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Блокада на границата: Гръцките фермери затвориха и ГКПП...
Чете се за: 02:17 мин.
Без задачи по природните науки в изпита след 7-и клас
Чете се за: 02:17 мин.
СДВР с призив към софиянци: Ако не се налага да шофирате...
Чете се за: 00:57 мин.
Гръцките фермери затвориха за движение на камиони ГКПП...
Чете се за: 02:00 мин.
Лошо време: Рязко застудяване, силен вятър и снеговалежи
Чете се за: 01:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Наши учени картират детайлно сушата на о. Ливингстън и морското дъно в заливите Емона и Фолс бей

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Запази

Работата им е част от 34-тата българска антарктическа експедиция

наши учени картират детайлно сушата ливингстън морското дъно заливите емона фолс бей
Снимка: БТА/Архив
Слушай новината

Физикът Олег Василев и геофизикът инф. Кирил Велковски поставят основата на прецизното документиране на сушата и морската среда на остров Ливингстън и заливите Емона и Фолс бей по време на 34-тата българска антарктическа експедиция, информират от Български антарктически институт.

Олег Василев прилага фотограметрия и дронови технологии за детайлно картиране на терена (заснемане на земната повърхност или на обекти върху нея с цел нанасянето им върху карта - б.р.). Чрез този съвременен геодезичен метод се създават точни модели на релефа, които са незаменими за изследване на ледници, природни процеси и планиране на бъдещи научни дейности в едни от най-труднодостъпните райони на планетата.

Морският геофизик инж. Кирил Велковски извършва детайлно картиране на морското дъно в залива Емона и Фолс бей. Той използва многолъчев ехолот и странично сканиращ сонар. Получените тримерни модели са от ключово значение за безопасното корабоплаване.

Двата проекта за наземно и морско картиране са прецизна основа за по-нататъшната работа на учени от различни области.

#документиране на сушата #антарктическа експедиция #остров Ливингстън

Последвайте ни

ТОП 24

Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
1
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма "Гласът на Петела"
2
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма...
Двама пострадали след челна катастрофа на Орлов мост
3
Двама пострадали след челна катастрофа на Орлов мост
Лошо време: Рязко застудяване, силен вятър и снеговалежи
4
Лошо време: Рязко застудяване, силен вятър и снеговалежи
Мъж скочи на релсите на метрото в София
5
Мъж скочи на релсите на метрото в София
Червен код за проливни валежи от дъжд в общините Кирково и Крумовград
6
Червен код за проливни валежи от дъжд в общините Кирково и Крумовград

Най-четени

Почина великият Димитър Пенев
1
Почина великият Димитър Пенев
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
2
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
3
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
4
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
5
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Конспирациите и еврото: За дяволските знаци и златния резерв
6
Конспирациите и еврото: За дяволските знаци и златния резерв

Още от: Наука и технологии

НАСА обмисля предсрочно завръщане на екипажа от МКС
НАСА обмисля предсрочно завръщане на екипажа от МКС
Преди 750 милиона години на Марс все още е имало вода, установиха учени Преди 750 милиона години на Марс все още е имало вода, установиха учени
Чете се за: 01:55 мин.
Китай проведе експеримент с батерии на орбиталната си станция "Тянгун" Китай проведе експеримент с батерии на орбиталната си станция "Тянгун"
Чете се за: 02:00 мин.
Изминалата 2025 г. е била най-топлата в историята на Северно море Изминалата 2025 г. е била най-топлата в историята на Северно море
Чете се за: 01:32 мин.
Доминиращият вид на планетата - по-силни или по-зависими ни прави изкуствения интелект? Доминиращият вид на планетата - по-силни или по-зависими ни прави изкуствения интелект?
Чете се за: 05:05 мин.
709 г. пр.н.е. - най-старото слънчево затъмнение, документирано от човечеството 709 г. пр.н.е. - най-старото слънчево затъмнение, документирано от човечеството
Чете се за: 04:55 мин.

Водещи новини

Само за шест часа: Над 80 души са преминали през травматологията на "Пирогов"
Само за шест часа: Над 80 души са преминали през травматологията на...
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Обилен снеговалеж затвори за движение на камиони пътя Добрич - Варна Обилен снеговалеж затвори за движение на камиони пътя Добрич - Варна
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Наркотик за над 6 млн. евро заловиха митничари на "Капитан Андреево" Наркотик за над 6 млн. евро заловиха митничари на "Капитан Андреево"
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
В столичния зоопарк снегът донесе радост за бенгалския тигър Киафа (СНИМКИ) В столичния зоопарк снегът донесе радост за бенгалския тигър Киафа (СНИМКИ)
Чете се за: 00:12 мин.
У нас
Започна отстраняване на авариите по ВиК мрежата след пороя в община...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Блокада на границата: Гръцките фермери затвориха и ГКПП...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
София осъмна със сняг: Над 100 машини чистят, задръствания и...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Руски удари оставиха над 1 милион души без ток и отопление в Украйна
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ