Наши учени картират детайлно сушата на о. Ливингстън и морското дъно в заливите Емона и Фолс бей

Физикът Олег Василев и геофизикът инф. Кирил Велковски поставят основата на прецизното документиране на сушата и морската среда на остров Ливингстън и заливите Емона и Фолс бей по време на 34-тата българска антарктическа експедиция, информират от Български антарктически институт.

Олег Василев прилага фотограметрия и дронови технологии за детайлно картиране на терена (заснемане на земната повърхност или на обекти върху нея с цел нанасянето им върху карта - б.р.). Чрез този съвременен геодезичен метод се създават точни модели на релефа, които са незаменими за изследване на ледници, природни процеси и планиране на бъдещи научни дейности в едни от най-труднодостъпните райони на планетата.

Морският геофизик инж. Кирил Велковски извършва детайлно картиране на морското дъно в залива Емона и Фолс бей. Той използва многолъчев ехолот и странично сканиращ сонар. Получените тримерни модели са от ключово значение за безопасното корабоплаване.

Двата проекта за наземно и морско картиране са прецизна основа за по-нататъшната работа на учени от различни области.