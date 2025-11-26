Срещу имотните измами: От догодина се ограничава достъпът до нотариалните актове

Правосъдният министър каза, че сегашният ред позволява на всеки човек да извади копие от нотариалния акт на друг гражданин, което е предпоставка за измами
Правителството предприема поредната стъпка във войната с имотната мафия. От 15 януари догодина се ограничава възможността за безконтролен достъп до нотариалните актове, което ще ограничи злоупотребите с имоти.
Правосъдният министър Георги Георгиев обяви, че сегашният ред позволява на всеки човек да извади копие от нотариалния акт на друг гражданин, което е предпоставка за измами. Той даде пример с малограмотен столичанин, който не разбира точно какво иска, но се е явил в службата по вписванията със списък от 200 нотариални акта, като искал да получи преписи от тях.
От пролетта се въвежда и нова електронна услуга. Хората ще получават sms-уведомление когато бъде направена справка за техен имот или е поискан препис от нотариалния им акт, като целта е ранно предупреждение за злоупотреби.
Георги Георгиев, министър на правосъдието: "Остава в сила служебният достъп до вашите нотариални актове, до цялата информация на нотариуси, адвокати, съдебни изпълнители и представители на държавни органи. Това, което забраняваме обаче е свободният достъп на всички останали до нотариалните актове на гражданите, като въвеждаме възможност, този, който твърди, че има правен интерес да иска нотариален акт на съседа или на гражданина X, да подаде молба. Тогава съдията по вписванията ще преценява има или не правно основание той да се сдобие с копие от вашия нотариален акт. Това е затягане на режима, какъвто има във Франция, Испания и Италия."