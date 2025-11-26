Срещу имотните измами: От догодина се ограничава достъпът до нотариалните актове

Правителството предприема поредната стъпка във войната с имотната мафия. От 15 януари догодина се ограничава възможността за безконтролен достъп до нотариалните актове, което ще ограничи злоупотребите с имоти.

Правосъдният министър Георги Георгиев обяви, че сегашният ред позволява на всеки човек да извади копие от нотариалния акт на друг гражданин, което е предпоставка за измами. Той даде пример с малограмотен столичанин, който не разбира точно какво иска, но се е явил в службата по вписванията със списък от 200 нотариални акта, като искал да получи преписи от тях.

От пролетта се въвежда и нова електронна услуга. Хората ще получават sms-уведомление когато бъде направена справка за техен имот или е поискан препис от нотариалния им акт, като целта е ранно предупреждение за злоупотреби.