БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
От левове в евро: За 4 часа в новогодишната нощ ще има...
Чете се за: 01:32 мин.
Столична община ще обжалва решението на съда, който спря...
Чете се за: 00:50 мин.
Кметът на Варна Благомир Коцев излезе от ареста
Чете се за: 02:22 мин.
Бюджетната процедура ще продължи, план-сметката няма да...
Чете се за: 01:57 мин.
Започва оценката на щетите след наводненията в Сандански
Чете се за: 01:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Урсула фон дер Лайен: Европа ще подкрепя Украйна безкомпромисно

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Запази

Дебат за мирния план в Европейския парламент

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Европа ще подкрепя Украйна безкомпромисно, докато не бъде постигнат справедлив и траен мир, заяви председателят на Европейската комисия пред евродепутатите в Страсбург. Урсула фон дер Лайен откри днешното заседание на европарламента и очерта каква трябва да е единната позиция на Съюза за преговорите за мир между Русия и Украйна с посредничеството на американския президент Доналд Тръмп.

Основното послание в обръщението беше, че договорът трябва да гарантира справедлив и траен мир за Украйна и възможност страната да се развива като независима държава.

Сигурността на Европа е другият ключов елемент, с който компромис не трябва да се прави. Фон дер Лайен подчерта, че военните действия продължават и натискът върху Русия не бива да отслабва. Да не се взимат решения за Украйна, без Украйна и за Европа, без Европа, да бъде гарантирана финансовата подкрепа за Киев е сред ключовите изисквания от Комисията.

Урсула фон дер Лайен, председател на ЕК: "Справедлив и траен мир - това, е което всички ние искаме. За това Европа подкрепя всички усилия, за да изгради този мир за Украйна. Мир, който ще спре убийствата. Такъв, който няма да позволи създаването на опасен прецедент. Мир, който гарантира украинската сигурност и суверенитет в дългосрочен план. И мир, който е гаранция за здрава архитектура на сигурността на Европа. Ето защо ние приветстваме усилията на президента Тръмп. След месец на разговори е важно, че работата по реалния текст започна. Разбира се, знаем, че са необходими още много усилия. Но вярвам, че благодарение на работата на Украйна, на Съединените щати и на нас, европейците, през последните няколко дни в Женева, сега имаме начална точка. Нашият обединен фронт, единен глас и нашите споделени цели трябва да продължат да бъдат водещи на европейско ниво."

Дебатът в залата очерта нюанса в позициите на политическите сили по отношение на условията за мир. Ето как:

Илаче Гарсия Перес, Прогресивен алианс на социалистите и демократите: "Това е план за капитулация, който е предателство на нашите ценности. Един документ, съставен зад гърба на Украйна и Европейския съюз, който стъпква суверенитета, независимостта и териториалната цялост на една страна и признава правото на завоевателство, това е следствие от закона на силата."

Кинга Гал, зам.-прдседател на Патриоти за Европа: "Позицията на Патриоти за Европа е ясна – ние осъждаме агресията на Русия, но в името на жертвите на Украйна ние трябва да сложим край на това. И да започнем възстановяването на Украйна. Така че Европейският съюз трябва да подкрепи този американски план, а не да го задържа. Ние не бива да пропускаме този шанс, шанс за мир и сигурност."

Автор: Евгения Атанасова

Последвайте ни

ТОП 24

Заради любовна драма: Жесток побой завърши с убийство на 23-годишен мъж в Мадан
1
Заради любовна драма: Жесток побой завърши с убийство на 23-годишен...
Толкамерите уловили нарушител с 248 км/ч на пътя Равадиново – Цалапица
2
Толкамерите уловили нарушител с 248 км/ч на пътя Равадиново –...
Хеттрик на Петър Станич донесе престижен успех на Лудогорец в Лига Европа
3
Хеттрик на Петър Станич донесе престижен успех на Лудогорец в Лига...
Парите за гаранцията на Благомир Коцев са събрани от дарения, съобщиха от ПП
4
Парите за гаранцията на Благомир Коцев са събрани от дарения,...
Предлагат основното образование да завършва в 8-и, а не в 7-и клас
5
Предлагат основното образование да завършва в 8-и, а не в 7-и клас
Започва оценката на щетите след наводненията в Сандански
6
Започва оценката на щетите след наводненията в Сандански

Най-четени

Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
1
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ...
Дъжд и сняг в неделя
2
Дъжд и сняг в неделя
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през банкомат, ще имам ли такси?
3
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през...
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
4
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
5
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
6
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...

Още от: Европа

Ще използва ли ЕС замразените руски активи?
Ще използва ли ЕС замразените руски активи?
На среща в Кремъл: Орбан обеща на Путин да купува руски газ и петрол На среща в Кремъл: Орбан обеща на Путин да купува руски газ и петрол
Чете се за: 01:02 мин.
Мир срещу земя? Украйна е изправена пред тежки дни на избор Мир срещу земя? Украйна е изправена пред тежки дни на избор
Чете се за: 03:30 мин.
След обиски в Киев: Началникът на кабинета на Зеленски подаде оставка След обиски в Киев: Началникът на кабинета на Зеленски подаде оставка
Чете се за: 01:00 мин.
Заподозрян за взривовете на „Северен поток“ беше арестуван в Германия Заподозрян за взривовете на „Северен поток“ беше арестуван в Германия
Чете се за: 02:17 мин.
Транспортът в Италия е затруднен от общонационална антиправителствена стачка Транспортът в Италия е затруднен от общонационална антиправителствена стачка
Чете се за: 01:27 мин.

Водещи новини

Властите започнаха оценка на щетите от проливните валежи в Югозападна България
Властите започнаха оценка на щетите от проливните валежи в...
Чете се за: 05:15 мин.
У нас
Премиерът инспектира скъсаните диги на "Напоителни системи" в Симитли Премиерът инспектира скъсаните диги на "Напоителни системи" в Симитли
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
От левове в евро: За 4 часа в новогодишната нощ ще има смущения в банковите системи От левове в евро: За 4 часа в новогодишната нощ ще има смущения в банковите системи
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Бюджет 2026: Управляващите преправят план-сметката след среща с работодатели и синдикати (ОБЗОР) Бюджет 2026: Управляващите преправят план-сметката след среща с работодатели и синдикати (ОБЗОР)
Чете се за: 05:35 мин.
У нас
Джип блъсна две деца на пешеходна пътека в Пазарджик
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Столична община ще обжалва решението на съда, който спря реформата...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
"Нямам търпение истината да излезе наяве": Варненският...
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Мир срещу земя? Украйна е изправена пред тежки дни на избор
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ