Урсула фон дер Лайен: Справедлив и траен мир в Украйна – това е, което всички искаме

Председателят на ЕК Урсула Фон дер Лайен промени програмата си и откри заседанието на ЕП в Страсбург. Темата беше преговорите за постигане на мир между Русия и Украйна и участието на ЕС в този процес.

Урсула фон дер Лайен, председател на ЕК: "Справедлив и траен мир – това е, което всички ние искаме. За това Европа подкрепя всички усилия, за да изгради този мир за Украйна. Мир, който ще спре убийствата. Такъв, който няма да позволи създаването на опасен прецедент. Мир, който гарантира украинската сигурност и суверенитет в дългосрочен план. И мир, който е гаранция за здрава архитектура на сигурността на Европа. Ето защо ние приветстваме усилията на президент Тръмп. След месец на разговори е важно, че работата по реалния текст започна. Разбира се, че знаем, че са необходими още много усилия. Но вярвам, че благодарение на работата на Украйна, на Съединените щати и на нас, европейците, през последните няколко дни в Женева, сега имаме начална точка. Нашият обединен фронт, единен глас и нашите споделени цели трябва да продължат да бъдат водещи на европейско ниво."