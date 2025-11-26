БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Всеки четвърти пенсионер ще получи по 120 лева коледни...
Чете се за: 01:57 мин.
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова...
Чете се за: 00:42 мин.
Антикорупционната комисия разследва мащабна схема за...
Чете се за: 02:37 мин.
Тежко остава състоянието на 7-годишното дете след...
Чете се за: 02:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Драгомир Стойнев от "БСП-Обединена левица": Тотализаторът остава държавен, отваряме вратата, ако се появи голям международен оператор

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:50 мин.
Други спортове
Запази
драгомир стойнев бсп обединена левица тотализаторът остава държавен отваряме вратата появи голям международен оператор
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Тотализаторът остава държавен, отваряме вратата, ако се появи голям международен оператор, който да има нужния опит в лотарията, както и концесионното възнаграждение да бъде минимум два пъти по-голямо от сегашното, което е 240 млн. лв. Това каза на брифинг в Народното събрание депутатът Драгомир Стойнев от "БСП-Обединена левица" по повод предложението Българският спортен тотализатор да бъде даден на концесия за 15 години.

"Другото изискване е всички работни места да бъдат запазени, допълни той. Ако едно от тези условия не се случи, няма да продължим напред, каза още Стойнев. По думите му някои хора пазят хазартен бизнес, който прави печалба от два милиарда лева, всички са се загрижили за тях, а никой не се интересува, че държавната лотария прави печалба от 120 милиона лева", заяви Стойнев.

"Тотото не се източва, основната идея е да се генерират по-големи печалби за българския спорт и за българската младеж, каза Стойнев в отговор на въпрос как би коментирал упреците на опозицията, че тотализаторът се източва. Начинът, по който тотото се управлява, трябва да бъде променен и модернизиран", допълни Драгомир Стойнев.

"През последните 10 месеца екипът на Министерството на младежта и спорта направи анализ на дейността на Българския спортен тотализатор. Оборотът на хазартния бизнес в страната е 44 млрд. лв., 2 млрд. лв. са печалбите, а тотото генерира едва 70 млн. лв. Това е причината с колегите от Съвета за съвместно управление да предприемем тази стъпка да търсим възможност да увеличим средствата за спорт, за спортна инфраструктура, за младежка политика. По този начин ще дадем възможност на големи международни компании, които оперират в лотарийния бизнес, да се включат в дейността на Българския спортен тотализатор, като ясно заявяваме, че се търсят големи международни компании", заяви министърът на младежта и спорта Иван Пешев.

"Всички служители на тотализатора трябва да бъдат спокойни, че ще запазят работните си места и ще бъдат увеличени поне двойно. Цялата концесионна такса, която бъде определена, ще влиза в бюджета на Министерството на младежта и спорта, за всички спортни федерации ще има двойно увеличен бюджет, каза още той.Инвестициите, които трябва да направи тотализаторът за нов софтуер, за нови пунктове, за хардуер, са стотици милиони, но държавното предприятие не генерира такъв приход, за да може да реализира успешно този бизнес модел", каза още Пешев.

Делян Добрев (ГЕРБ – СДС) подкрепи становището на Драгомир Стойнев и посочи, че не разбира опозицията, която не подкрепя единствената дясна мярка в този бюджет – концесионирането на тотото. По думите му в държавата трябва да се концесионира всичко, което е възможно, защото държавата е доказала, че не е добър стопанин през последните 40 години.

"Имаме съмнение за лобизъм от страна на опозицията в полза на частните оператори. Не знам друг сектор в България, освен банките, който да прави печалба от два милиарда лева. С два милиарда печалба могат да се купят много депутати и ми се струва, че точно това се случва, защото не разбирам как може уж десни партии да са против концесионирането", коментира Добрев.

Той даде пример с концесията на летището в София, което не се е променило в негативна посока, повече пари влизат в държавния бюджет, повече полети се осъществяват.

"Офшорни компании няма да могат да кандидатстват за каквито и да било концесии", каза Йордан Цонев от ПГ на „ДПС – Ново начало“.

На въпрос дали от ПГ на „Има такъв народ“ ще подкрепят концесията, Цонев отговори, че вероятно ще подкрепят концесията, но при подписването са казали, че не са информирани в детайли и са помолили да им се даде време за решение.

Вижте изказванията във видеото!

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

ЕК: През 2026 България е изложена на риск от неспазване на фискалната рамка на ЕС
1
ЕК: През 2026 България е изложена на риск от неспазване на...
Украйна одобри план за мир с Русия
2
Украйна одобри план за мир с Русия
Отнеха децата на семейството-отшелници, загърбили цивилизацията и избрали гората
3
Отнеха децата на семейството-отшелници, загърбили цивилизацията и...
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през банкомат, ще имам ли такси?
4
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през...
Росен Желязков: Границите на Украйна не могат да бъдат променяни със сила
5
Росен Желязков: Границите на Украйна не могат да бъдат променяни...
Поредна трагедия на пътя: Загина семейство, от АПИ заявиха, че второкласният път е в добро състояние
6
Поредна трагедия на пътя: Загина семейство, от АПИ заявиха, че...

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни самолети заради руски дрон
2
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни...
Дъжд и сняг в неделя
3
Дъжд и сняг в неделя
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
4
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
5
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...
120 лева коледни добавки ще получат 536 000 пенсионери
6
120 лева коледни добавки ще получат 536 000 пенсионери

Още от: Други спортове

Спортни новини 26.11.2025 г., 12:25 ч.
Спортни новини 26.11.2025 г., 12:25 ч.
БНТ ще излъчи финалите на световно първенство по естетическа групова гимнастика БНТ ще излъчи финалите на световно първенство по естетическа групова гимнастика
Чете се за: 00:37 мин.
БНТ 3 ще предава европейското първенство по плуване в малък басейн в Люблин БНТ 3 ще предава европейското първенство по плуване в малък басейн в Люблин
Чете се за: 00:45 мин.
Спортни новини 26.11.2025 г., 06:30 ч. Спортни новини 26.11.2025 г., 06:30 ч.
Спортни новини 24.11.2025 г., 20:50 ч. Спортни новини 24.11.2025 г., 20:50 ч.
В Олимпия се проведе репетиция за запалване на Олимпийския огън В Олимпия се проведе репетиция за запалване на Олимпийския огън
Чете се за: 01:57 мин.

Водещи новини

Антикорупционната комисия разследва мащабна схема за имотни измами и пране на пари, свързана с партия "Величие"
Антикорупционната комисия разследва мащабна схема за имотни измами...
Чете се за: 02:37 мин.
Сигурност и правосъдие
Всеки четвърти пенсионер ще получи по 120 лева коледни добавки Всеки четвърти пенсионер ще получи по 120 лева коледни добавки
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Спорове в НС: Бюджет 2026, концесията на тотото и "Лукойл" скараха управляващи и опозиция Спорове в НС: Бюджет 2026, концесията на тотото и "Лукойл" скараха управляващи и опозиция
Чете се за: 06:27 мин.
У нас
Тръмп за мирния план за Украйна: Няма краен срок, това е добра сделка и за двете страни Тръмп за мирния план за Украйна: Няма краен срок, това е добра сделка и за двете страни
Чете се за: 03:07 мин.
По света
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
"Отиват си хора, докога това безхаберие": Протестиращи...
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Като на филм: Италианец се преструвал на покойната си майка
Чете се за: 00:45 мин.
По света
В очакване на Зимните олимпийски игри: В Гърция започна церемонията...
Чете се за: 00:27 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ