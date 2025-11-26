БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Тежко остава състоянието на 7-годишното дете след...
Чете се за: 02:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Нагъл обир във Велико Търново: откраднаха дарения от благотворителния "Килер"

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Запази

Сред изчезналите вещи е детски килим, предназначен за болницата в Трявна

Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Нагло посегателство беше извършено над благотворителния "Килер" във Велико Търново – инициатива, която вече пет години събира дрехи и вещи, дарени от гражданите, за да достигнат безвъзмездно до хора, които се нуждаят от тях. При обира е откраднат и детски килим, подготвен като дарение за детското отделение на болницата в Трявна.

Всеки може да остави вещите, които вече не използва, и всеки може да вземе каквото му е нужно – напълно безплатно.

Маргарита Симеонова - организатор на инициативата: "Отваряме два пъти седмично по два часа с доброволци, които работят абсолютно безвъзмездно. За съжаление някой е решил да влезе извън работното време и да ни похити."

По думите ѝ най-болезнената кражба е именно детският килим, подготвен за даряване на болницата в Трявна. Изчезнали са и други вещи.

"Не можем да си обясним мотива – при положение, че всеки може свободно да дойде и да вземе каквото пожелае, без да плаща", добави тя.

Полицията работи по случая. Предадени са записи от охранителни камери, но към момента доброволците нямат информация за извършителя.

Инициативата разчита изцяло на дарители и доброволци. В нея помагат и чуждестранни младежи, участващи в програмата Европейски корпус за солидарност. Именно тази програма досега е подпомагала организацията, включително разходите за наем и електричество.

След прекратяване на финансирането обаче екипът се изправя пред трудности.

"Имаме нужда от подкрепа, за да покриваме наема на помещението. На прага на Коледа и Новата 2026 година ще стартираме благотворителна кампания, за да осигурим средствата за следващата година", каза Симеонова.

Вижте още в прякото включване на Мирела Дончева

# Велико Търново #благотворителна инициатива #кражба

Последвайте ни

ТОП 24

Николай Попов: Камионът, който уби Сияна, не е под охрана, разхожда се както си иска
1
Николай Попов: Камионът, който уби Сияна, не е под охрана, разхожда...
ЕК: През 2026 България е изложена на риск от неспазване на фискалната рамка на ЕС
2
ЕК: През 2026 България е изложена на риск от неспазване на...
Украйна одобри план за мир с Русия
3
Украйна одобри план за мир с Русия
Отнеха децата на семейството-отшелници, загърбили цивилизацията и избрали гората
4
Отнеха децата на семейството-отшелници, загърбили цивилизацията и...
Поредна трагедия на пътя: Загина семейство, от АПИ заявиха, че второкласният път е в добро състояние
5
Поредна трагедия на пътя: Загина семейство, от АПИ заявиха, че...
Росен Желязков: Границите на Украйна не могат да бъдат променяни със сила
6
Росен Желязков: Границите на Украйна не могат да бъдат променяни...

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни самолети заради руски дрон
2
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни...
Дъжд и сняг в неделя
3
Дъжд и сняг в неделя
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
4
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
5
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
6
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...

Още от: Регионални

Тежко остава състоянието на 7-годишното дете след жестоката катастрофа край Пловдив
Тежко остава състоянието на 7-годишното дете след жестоката катастрофа край Пловдив
След трагедията край Пловдив: Настояват за спешно разширение на Околовръстното След трагедията край Пловдив: Настояват за спешно разширение на Околовръстното
Чете се за: 04:02 мин.
Населени места по Черноморието под риск от нови наводнения Населени места по Черноморието под риск от нови наводнения
Чете се за: 02:07 мин.
Започват съдебни дела заради замърсяването на въздуха във Велико Търново Започват съдебни дела заради замърсяването на въздуха във Велико Търново
Чете се за: 03:55 мин.
"Нито една повече": Протест срещу насилието над жени "Нито една повече": Протест срещу насилието над жени
Чете се за: 02:00 мин.
Поредна трагедия на пътя: Загина семейство, от АПИ заявиха, че второкласният път е в добро състояние Поредна трагедия на пътя: Загина семейство, от АПИ заявиха, че второкласният път е в добро състояние
Чете се за: 03:12 мин.

Водещи новини

Тежко остава състоянието на 7-годишното дете след жестоката катастрофа край Пловдив
Тежко остава състоянието на 7-годишното дете след жестоката...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
18 души са ранени при нападение срещу Запорожие 18 души са ранени при нападение срещу Запорожие
Чете се за: 00:37 мин.
По света
МС окончателно се очаква да одобри коледните добавки за пенсионерите МС окончателно се очаква да одобри коледните добавки за пенсионерите
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
В Гърция обявиха червен код за опасност от интензивни валежи В Гърция обявиха червен код за опасност от интензивни валежи
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Мирният план за Украйна: Пратеници на Тръмп пристигат в Киев и Москва
Чете се за: 01:00 мин.
По света
На второ четене: Бюджетите на НЗОК и ДОО ще се обсъдят във...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Задържаха 28-годишен рецидивист, укривал се от затворническа...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Като на филм: Италианец се преструвал на покойната си майка
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ