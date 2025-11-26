Нагъл обир във Велико Търново: откраднаха дарения от благотворителния "Килер"

Нагло посегателство беше извършено над благотворителния "Килер" във Велико Търново – инициатива, която вече пет години събира дрехи и вещи, дарени от гражданите, за да достигнат безвъзмездно до хора, които се нуждаят от тях. При обира е откраднат и детски килим, подготвен като дарение за детското отделение на болницата в Трявна.

Всеки може да остави вещите, които вече не използва, и всеки може да вземе каквото му е нужно – напълно безплатно.

Маргарита Симеонова - организатор на инициативата: "Отваряме два пъти седмично по два часа с доброволци, които работят абсолютно безвъзмездно. За съжаление някой е решил да влезе извън работното време и да ни похити."

По думите ѝ най-болезнената кражба е именно детският килим, подготвен за даряване на болницата в Трявна. Изчезнали са и други вещи.

"Не можем да си обясним мотива – при положение, че всеки може свободно да дойде и да вземе каквото пожелае, без да плаща", добави тя.

Полицията работи по случая. Предадени са записи от охранителни камери, но към момента доброволците нямат информация за извършителя.

Инициативата разчита изцяло на дарители и доброволци. В нея помагат и чуждестранни младежи, участващи в програмата Европейски корпус за солидарност. Именно тази програма досега е подпомагала организацията, включително разходите за наем и електричество.

След прекратяване на финансирането обаче екипът се изправя пред трудности.

"Имаме нужда от подкрепа, за да покриваме наема на помещението. На прага на Коледа и Новата 2026 година ще стартираме благотворителна кампания, за да осигурим средствата за следващата година", каза Симеонова.

