Божидар Божанов, ПП-ДБ: Този бюджет е системен риск за страната

Този бюджет е не просто вреден за догодина, той е системен риск за страната. Той удари работещите, удари бизнеса и води страната към една фискална пропаст. Ако беше само вдигане малко на осигуровки, малко на данъци, може би бизнеса нямаше да дойде на протест. Бизнесът е изразил своите позиции и казва, че е против това и онова - това коментира в студиото на "Денят започва" депутатът от "Продължаваме промяната - Демократична България" Божидар Божанов.

Божанов подчерта, че протестът, към който ПП–ДБ призовава, не е общ с "Възраждане":

"Не протестираме заедно с "Възраждане". Обявихме протест. Те са видели, че ние сме анонсирали протест и те са обявили някакъв вид подкрепа, тъй като е срещу политиките на управляващите. Нямаме координация, нямаме колаборация."

Според него протестът е граждански, а не партиен. Той предупреди за сериозни последствия от проектобюджета:

"Гражданите и бизнеса… виждат, че този бюджет е не просто вреден за догодина, той е системен риск за страната. Той удари работещите, удари бизнеса и води страната към една фискална пропаст."

Според Божанов проблемът не е само в данъците и осигуровките, а в концентрацията на власт. Той отхвърли тезата, че Асен Василев е нарушил бюджетната дисциплина.

"ГЕРБ се опитват да избягат от някаква своя отговорност, но няма такова нещо. Това, което направи единствено Асен Василев е връзка с пенсиите, тъй като те бяха под прага на бедността. Ако видим числата в бюджета на Държавното обществено осигуряване, бюджетният трансфер остава константен като процес. Тази система е дебалансирана от 20 години, от 30 години…"

Божанов остро разкритикува и предложението за концесия на тотото:

"Пеевски напълно е завладял мнозинството и иска да си вземе тотото оттам, откъдето е тръгнал с майка си. Ще намери някой подставен, който да вземе концесията и ще му я даде при условия, които ще се окажат по-неизгодни, отколкото е в момента. Тотото със сигурност не се управлява ефективно."

Той защити реформата за паркирането в София, но призна и за комуникационни грешки:

"Вдигането на зоната се обсъжда още от началото на мандата… моментът е най-неподходящият. Парите, които са от абонаментите на гражданите в зоните обаче, ще отиват за техните райони."

За делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев, Божанов смята, че няма логика задържането да продължава. Според него Общинската избирателна комисия явно има желание да отстрани кмета.

