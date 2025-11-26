БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Населени места по Черноморието под риск от нови наводнения

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Петко Петков
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Актуализираните карти на Басейнова дирекция разкриват уязвими зони, а инспекциите откриват масови нарушения по водните обекти

Снимка: БТА, архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Населени места по Черноморието са застрашените от наводнение подобно на това в Елените и Царево. Актуализирани подробни карти показват териториите, които потенциално могат да бъдат залети при пороен дъжд. Картите са изготвени от експертите на Басейнова дирекция “Черноморски район”.

Какво показват огледите на водните обекти?

Инж. Явор Димитров, директор на Басейнова дирекция “Черноморски район” – Варна: „Още от събитията през миналия месец в Елените и Царево, по разпореждане на министъра на околната среда и водите, служители на Басейнова дирекция и Регионалните инспекции по околна среда и водите в Бургас и във Варна, започнахме проверки на водни обекти по Южното и по Северното Черноморие в страната. Като целта беше да се установи нерегламентирано ползване на водните обекти, засипване или затрупването им с отпадъци, евентуално строителство в тях или непосредствено до водните обекти. Резултатите от тези проверки показаха, че почти в една трета от проверените участъци се натъкваме на различни несъответствия и нарушения на Закона за водите, съставени са съответните документи и са препратени на компетентните органи за следващите мерки. Трябва първо да разберем, че ще зачестяват тези екстремни проявления в природата. В последно време сме свидетели на локални поройни извалявания, които създават щети, в конкретния случай дори имаме човешки жертви. Трябва да разберем, че наводненията са се случвали в миналото, случват се сега и вероятно ще се случват и в бъдеще. Но това, което предприемаме е да оценим този риск, да го изследваме във възможно най-много участъци и да заложим съответните мерки за намаляване на щетите."

Вижте прякото включване на Петко Петков.

#риск от наводнения #Басейнова дирекция #Варна

