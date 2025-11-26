Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди промените в Закона за здравно осигуряване

НСТС ще проведе днес заседание. На него ще бъдат разгледани промените в Закона за здравно осигуряване.

Измененията предвиждат държавата да поеме разходите по двете години майчинство. В момента работодателите плащат здравните осигуровки на служители в отпуск по майчинство. Според вносителите от ПП по този начин новите текстове ще доведат до намаляване на административната и финансова тежест върху бизнеса.

Очаква се ефектът върху държавния бюджет да бъде в размер на 17 милиона лева на година, а също и по-ниски нива на сивата икономика. По време на тристранката ще се разгледат и промените в Кодекса на труда, свързани с въвеждане на таван на допълнителните възнаграждения за органите , избирани изцяло или частично от НС то да бъде 1 брутна месечна заплата. Същото ограничение е предвидено и за членовете на ВСС и Инспектората на ВСС. Предвижда се по отношение на държавните служители Съвета за административна реформа да определя над 20% от годишното възнаграждение, което да се добавя към заплатата на служителите.