БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди промените в Закона за здравно осигуряване

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Запази

Очакват се по-ниски нива на сивата икономика

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

НСТС ще проведе днес заседание. На него ще бъдат разгледани промените в Закона за здравно осигуряване.

Измененията предвиждат държавата да поеме разходите по двете години майчинство. В момента работодателите плащат здравните осигуровки на служители в отпуск по майчинство. Според вносителите от ПП по този начин новите текстове ще доведат до намаляване на административната и финансова тежест върху бизнеса.

Очаква се ефектът върху държавния бюджет да бъде в размер на 17 милиона лева на година, а също и по-ниски нива на сивата икономика. По време на тристранката ще се разгледат и промените в Кодекса на труда, свързани с въвеждане на таван на допълнителните възнаграждения за органите , избирани изцяло или частично от НС то да бъде 1 брутна месечна заплата. Същото ограничение е предвидено и за членовете на ВСС и Инспектората на ВСС. Предвижда се по отношение на държавните служители Съвета за административна реформа да определя над 20% от годишното възнаграждение, което да се добавя към заплатата на служителите.

#Закон за здравно осигуряване #НСТС #заседание #Парламент

Последвайте ни

ТОП 24

Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
1
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...
Светещ обект и силен тътен над Синеморец – жители разказват за необичайно нощно явление
2
Светещ обект и силен тътен над Синеморец – жители разказват...
Николай Попов: Камионът, който уби Сияна, не е под охрана, разхожда се както си иска
3
Николай Попов: Камионът, който уби Сияна, не е под охрана, разхожда...
Украйна одобри план за мир с Русия
4
Украйна одобри план за мир с Русия
ЕК: През 2026 България е изложена на риск от неспазване на фискалната рамка на ЕС
5
ЕК: През 2026 България е изложена на риск от неспазване на...
Отнеха децата на семейството-отшелници, загърбили цивилизацията и избрали гората
6
Отнеха децата на семейството-отшелници, загърбили цивилизацията и...

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни самолети заради руски дрон
2
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни...
Дъжд и сняг в неделя
3
Дъжд и сняг в неделя
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
4
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
5
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
6
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...

Още от: Политика

МС окончателно се очаква да одобри коледните добавки за пенсионерите
МС окончателно се очаква да одобри коледните добавки за пенсионерите
На второ четене: Бюджетите на НЗОК и ДОО ще се обсъдят във финансовата комисия На второ четене: Бюджетите на НЗОК и ДОО ще се обсъдят във финансовата комисия
Чете се за: 01:10 мин.
Предложението за концесия на тотото - "Да, България" против Предложението за концесия на тотото - "Да, България" против
Чете се за: 01:07 мин.
Росен Желязков: Границите на Украйна не могат да бъдат променяни със сила Росен Желязков: Границите на Украйна не могат да бъдат променяни със сила
Чете се за: 02:02 мин.
В "Референдум": Бюджет 2026 - кой плаща цената на политическите решения В "Референдум": Бюджет 2026 - кой плаща цената на политическите решения
Чете се за: 00:37 мин.
Пеевски призовава кмета Васил Терзиев да отвори паркинга около "Св. Александър Невски" Пеевски призовава кмета Васил Терзиев да отвори паркинга около "Св. Александър Невски"
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

Мирният план за Украйна: Пратеници на Тръмп пристигат в Киев и Москва
Мирният план за Украйна: Пратеници на Тръмп пристигат в Киев и Москва
Чете се за: 01:00 мин.
По света
На второ четене: Бюджетите на НЗОК и ДОО ще се обсъдят във финансовата комисия На второ четене: Бюджетите на НЗОК и ДОО ще се обсъдят във финансовата комисия
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
МС окончателно се очаква да одобри коледните добавки за пенсионерите МС окончателно се очаква да одобри коледните добавки за пенсионерите
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Бившият зам.-кмет на София Никола Барбутов се изправя отново пред съда Бившият зам.-кмет на София Никола Барбутов се изправя отново пред съда
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди промените...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Росен Желязков: Границите на Украйна не могат да бъдат променяни...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Като на филм: Италианец се преструвал на покойната си майка
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Жълт код за силен вятър
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ