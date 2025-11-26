МС окончателно се очаква да одобри коледните добавки за пенсионерите

Коледните добавки за пенсионерите са във фокуса на кабинета "Желязков". Правителството се очаква да осигури средствата на днешното заседание на МС.

По 120 лева допълнително към пенсиите си за декември ще получат още преди празниците около 536 хиляди възрастни с пенсии до прага на бедност от 638 лева, включително, колкото е линията на бедност за тази година. За целта се осигуряват 64 милиона лева по бюджета на НОИ. Решението да се даде празничен бонус беше на партиите от управляващата коалиция - ГЕРБ, "БСП - Обединена левица" и "Има такъв народ", както и от "ДПС-Ново начало".

Освен това правителството осигурява 27 милиона лева, с които да се увеличи капиталът на "Напоителни системи", за да се възстанови помпената станция на язовир "Пясъчник". Ангажимента пое премиерът Росен Желязков пред зърнопроизводителите в началото на седмицата. В дневния ред на правителственото заседание е решението за освобождаване на председателя на Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата" Малина Крумова и за определяне на временно изпълняващ длъжността.