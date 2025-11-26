БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

МС окончателно се очаква да одобри коледните добавки за пенсионерите

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Запази

По 120 лева за празниците ще получат 536 000 пенсионери

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Коледните добавки за пенсионерите са във фокуса на кабинета "Желязков". Правителството се очаква да осигури средствата на днешното заседание на МС.

По 120 лева допълнително към пенсиите си за декември ще получат още преди празниците около 536 хиляди възрастни с пенсии до прага на бедност от 638 лева, включително, колкото е линията на бедност за тази година. За целта се осигуряват 64 милиона лева по бюджета на НОИ. Решението да се даде празничен бонус беше на партиите от управляващата коалиция - ГЕРБ, "БСП - Обединена левица" и "Има такъв народ", както и от "ДПС-Ново начало".

Освен това правителството осигурява 27 милиона лева, с които да се увеличи капиталът на "Напоителни системи", за да се възстанови помпената станция на язовир "Пясъчник". Ангажимента пое премиерът Росен Желязков пред зърнопроизводителите в началото на седмицата. В дневния ред на правителственото заседание е решението за освобождаване на председателя на Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата" Малина Крумова и за определяне на временно изпълняващ длъжността.

#коледни добавки за пенсионери #пенсии

Последвайте ни

ТОП 24

Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
1
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...
Светещ обект и силен тътен над Синеморец – жители разказват за необичайно нощно явление
2
Светещ обект и силен тътен над Синеморец – жители разказват...
Николай Попов: Камионът, който уби Сияна, не е под охрана, разхожда се както си иска
3
Николай Попов: Камионът, който уби Сияна, не е под охрана, разхожда...
Украйна одобри план за мир с Русия
4
Украйна одобри план за мир с Русия
ЕК: През 2026 България е изложена на риск от неспазване на фискалната рамка на ЕС
5
ЕК: През 2026 България е изложена на риск от неспазване на...
Отнеха децата на семейството-отшелници, загърбили цивилизацията и избрали гората
6
Отнеха децата на семейството-отшелници, загърбили цивилизацията и...

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни самолети заради руски дрон
2
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни...
Дъжд и сняг в неделя
3
Дъжд и сняг в неделя
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
4
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
5
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
6
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...

Още от: Политика

Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди промените в Закона за здравно осигуряване
Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди промените в Закона за здравно осигуряване
На второ четене: Бюджетите на НЗОК и ДОО ще се обсъдят във финансовата комисия На второ четене: Бюджетите на НЗОК и ДОО ще се обсъдят във финансовата комисия
Чете се за: 01:10 мин.
Предложението за концесия на тотото - "Да, България" против Предложението за концесия на тотото - "Да, България" против
Чете се за: 01:07 мин.
Росен Желязков: Границите на Украйна не могат да бъдат променяни със сила Росен Желязков: Границите на Украйна не могат да бъдат променяни със сила
Чете се за: 02:02 мин.
В "Референдум": Бюджет 2026 - кой плаща цената на политическите решения В "Референдум": Бюджет 2026 - кой плаща цената на политическите решения
Чете се за: 00:37 мин.
Пеевски призовава кмета Васил Терзиев да отвори паркинга около "Св. Александър Невски" Пеевски призовава кмета Васил Терзиев да отвори паркинга около "Св. Александър Невски"
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

Мирният план за Украйна: Пратеници на Тръмп пристигат в Киев и Москва
Мирният план за Украйна: Пратеници на Тръмп пристигат в Киев и Москва
Чете се за: 01:00 мин.
По света
На второ четене: Бюджетите на НЗОК и ДОО ще се обсъдят във финансовата комисия На второ четене: Бюджетите на НЗОК и ДОО ще се обсъдят във финансовата комисия
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
МС окончателно се очаква да одобри коледните добавки за пенсионерите МС окончателно се очаква да одобри коледните добавки за пенсионерите
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Бившият зам.-кмет на София Никола Барбутов се изправя отново пред съда Бившият зам.-кмет на София Никола Барбутов се изправя отново пред съда
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди промените...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Росен Желязков: Границите на Украйна не могат да бъдат променяни...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Като на филм: Италианец се преструвал на покойната си майка
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Жълт код за силен вятър
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ