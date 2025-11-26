Започват съдебни дела заради замърсяването на въздуха във Велико Търново

Продължава да расте недоволството във Велико Търново около проблемите с чистотата на въздуха там. Предстои серия от съдебни дела, в които от дървопреаработвателното предприятие, сочено като основен замърсител на въздуха, обжалват глоби, наложени от регионалната екоинспекция. Жители на града обаче от своя страна настояват за прозрачност на съдебния процес и подробна информация за контрола на дейността на фирмата.

Владислав Иванов - Гражданско сдружение “Ти решаваш за Велико Търново”: "Това е казус, който тормози гражданите на Велико Търново от 2016 г. със засилващ се интензитет. Лошите неща се случват на тъмно. Нашата задача е да съберем изцяло достъпната информация и да помогнем тя да излезе на светло“. Нашата цел основно е осветяване на казуса, осветяване на всичко случващото се, защото истината е, че лошите неща се случват на тъмно. Нашата работа като граждани е да съберем цялата налична, достъпна информация и чрез действия изцяло в рамките на закона да помогнем всички тези факти да бъдат извадени на светло."

Сева Памукчиева - Гражданско сдружение “Ти решаваш за Велико Търново”: „Вчера пуснахме един пост във Фейсбук, в който дадохме информация за това кои са делата, които в момента се развиват пред Районен съд - Велико Търново. Те са по наказателни постановления, които са издадени от РИОСВ - Велико Търново. Нашата цел като сдружение е да популяризираме всички въпроси, свързани с екологичните проблеми на града и на общината, така че за нас е важно да има публичност при воденето на всички дела, които засягат замърсяването на въздуха, замърсяването на водите и като цяло въпроси за екологичните проблеми на града. Така че призоваваме гражданите да се включат активно, да участват, да се информират. Ние ще направим всичко по силите си, за да можем да представяме обективна информация по казуса, да се снабдяваме с данни от държавните органи, които надяваме се да можем да популяризираме и да осветлим тези въпроси."

Първото заседание ще бъде по обжалването от дървопреработвателното предприятие на тези наложени глоби и ще се състои утре. В позиция до БНТ дружеството коментира, че наложените санкции, които са единствено за миризми и няма нито една за превишаване на нормите за фини прахови частици, са тенденциозни.

"Компанията не увеличава обема на производството си и непрекъснато извършва техническа модернизация, която включва и инсталирането на измервателни уреди под мониторинга на компетентни административни органи. Към настоящия момент всички наложени санкции се обосновават на твърдения за извършени нарушения, констатирани чрез субективно възприятие на служителите на контролните административни органи. Не без значение е обстоятелството, че има лицензирана площадка, която е позиционирана в индустриалната зона на град Велико Търново, в която се намират и други промишлени предприятия, която не е ясно, ако е налице, ако не е замърсяване, от какво естество е то", се казва в позицията на дружеството.

