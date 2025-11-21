"Мирише, притеснявам се за децата": Три мобилни станции проверяват качеството на въздуха във Велико Търново

Три мобилни станиции измерват качеството на въздуха във Велико Търново след стотици сигнали за замърясяване от предприятие за дървопреработка. В последните седмици хората там се оплакват от денонощно задимяване, придружено с неприятна миризма, която се носи из целия град.

Проблемът със замърсяването на въздуха във Велико Търново от голямо дървопреработвателно предприятие продължава с години. В последните няколко седмици обаче ситуацията се изостря, защото от комините на завода се носят огромни кълбета дим, а според хората от най-близките квартали във възуха се разнясят и фини дървестни частици, които оставят следи по коли и прозорци.

„Цяла нощ мирише, постоянно има облаци. Сутрин като отвориш да се проветрява - мирише на лошо, на гадно“ „Притеснявам се за мен и най-вече за децата.“ „Трябва да има подобрение, но съмнява ме. “

В следващите дни мобилни станции ще измерват качеството на въздуха в различни точки на града, а резултатите ще се анализират в лаборатории в Русе и Варна. От регионалната екоинспекция са извършили редица проверки в завода, има и издадени предписания.

Инж. Станислав Станчев - директор на РИОСВ – Велико Търново: „До края на януари, дружеството трябва да изгради силози или бункери за съхранение на дребните материали, които при голям вятър излизат извън територията на площадката и да изградят оросителна система за минимализиране на този замърсител. “

От своя страна от ръководството на предприятието заявиха, че ще инвестират над 20 млн. евро в модернизация на пречистващите съоръжения.

Асен Ников - изпълнителен директор на предприятието: "Ефектът на парата, която излиза от комина, с гаранция, поне през лятото, няма да я има. Парата си стои вътре в сушилния барабан. Да добавим един биологичен компонент, който с бактерии да изчиства всичко останало, което е като въглеводороди и малки прахови частици, които излизат след скруберите."

Заради ситуацията с качеството на въздуха, в началото на месеца беше свикана и междуведомствена комисия, която също извършва проверки по случая, а директорът на РЗИ беше отстранен от поста си.