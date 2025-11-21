"Мирише, притеснявам се за децата": Три мобилни станции проверяват качеството на въздуха във Велико Търново

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Репортер: Мирела Дончева
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Резултатите ще се анализират в лаборатории в Русе и Варна

мирише притеснявам децата три мобилни станции проверяват качеството въздуха велико търново
Три мобилни станиции измерват качеството на въздуха във Велико Търново след стотици сигнали за замърясяване от предприятие за дървопреработка. В последните седмици хората там се оплакват от денонощно задимяване, придружено с неприятна миризма, която се носи из целия град.

Проблемът със замърсяването на въздуха във Велико Търново от голямо дървопреработвателно предприятие продължава с години. В последните няколко седмици обаче ситуацията се изостря, защото от комините на завода се носят огромни кълбета дим, а според хората от най-близките квартали във възуха се разнясят и фини дървестни частици, които оставят следи по коли и прозорци.

„Цяла нощ мирише, постоянно има облаци. Сутрин като отвориш да се проветрява - мирише на лошо, на гадно“

„Притеснявам се за мен и най-вече за децата.“

„Трябва да има подобрение, но съмнява ме. “

В следващите дни мобилни станции ще измерват качеството на въздуха в различни точки на града, а резултатите ще се анализират в лаборатории в Русе и Варна. От регионалната екоинспекция са извършили редица проверки в завода, има и издадени предписания.

Инж. Станислав Станчев - директор на РИОСВ – Велико Търново: „До края на януари, дружеството трябва да изгради силози или бункери за съхранение на дребните материали, които при голям вятър излизат извън територията на площадката и да изградят оросителна система за минимализиране на този замърсител. “

От своя страна от ръководството на предприятието заявиха, че ще инвестират над 20 млн. евро в модернизация на пречистващите съоръжения.

Асен Ников - изпълнителен директор на предприятието: "Ефектът на парата, която излиза от комина, с гаранция, поне през лятото, няма да я има. Парата си стои вътре в сушилния барабан. Да добавим един биологичен компонент, който с бактерии да изчиства всичко останало, което е като въглеводороди и малки прахови частици, които излизат след скруберите."

Заради ситуацията с качеството на въздуха, в началото на месеца беше свикана и междуведомствена комисия, която също извършва проверки по случая, а директорът на РЗИ беше отстранен от поста си.

#три мобилни станции #мръсен въздух #Велико Търново #замърсяване

