Стотици сигнали за замърсяване на въздуха във Велико Търново

От началото на тази седмица три измервателни станции следят качеството на въздуха във Велико Търново.

Причината за това са стотици сигнали за замърсяване от голямо предприятие за дървопреработка там.

През последните няколко седмици в социалните мрежи десетки хора сигнализираха за голямо задимяване, което се разпростира над целия град и влошено качество на атмосферния въздух.

От дървопреработвателната компания са дали пресконференция, на която са заявили, че ще инвестират над 20 милиона евро в подобряване на пречиствателните станции.

"Засега ние сме под установените лимити и резултатите го показват", заявиха от ръководството на предприятието. "Най-много сигнали получаваме от квартал "Бузлуджа" за миризми, за некачествен въздух. Измерването на качеството на въздуха ще продължи още десетина дни и резултатите ще бъдат анализирани и публикувани", каза в "Денят започва" инженер Станислав Станчев - директор на РИОСВ-Велико Търново.

