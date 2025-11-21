Коледният дух завладя Австрия

Празничното настроение вече се усеща в Австрия.



За 51-ви път в Залцбург отвори врати традиционният коледен базар.

Греяно вино, вурстчета и други апетитни изкушения, а също така ръчно изработени коледни играчки, са сред най-желаните от посетителите покупки.

Очаква се над милион и половина души да посетят базара в следващия малко над един месец.

Мерките за сигурност са засилени, след като властите задържаха 22-годишен афганистански гражданин, който планирал нападение срещу коледния базар.