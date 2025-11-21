БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Коледният дух завладя Австрия

Джанан Дурал от Джанан Дурал
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Запази

За 51-ви път в Залцбург отвори врати традиционният коледен базар

Коледният дух завладя Австрия
Слушай новината

Празничното настроение вече се усеща в Австрия.

За 51-ви път в Залцбург отвори врати традиционният коледен базар.

Греяно вино, вурстчета и други апетитни изкушения, а също така ръчно изработени коледни играчки, са сред най-желаните от посетителите покупки.

Очаква се над милион и половина души да посетят базара в следващия малко над един месец.

Мерките за сигурност са засилени, след като властите задържаха 22-годишен афганистански гражданин, който планирал нападение срещу коледния базар.

#Австрия #коледно настроение

Последвайте ни

ТОП 24

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Делото срещу бившата полицайка Симона Радева е на финалната права
2
Делото срещу бившата полицайка Симона Радева е на финалната права
120 лева коледни добавки ще получат 536 000 пенсионери
3
120 лева коледни добавки ще получат 536 000 пенсионери
Зеленски е готов да работи по американския план за мир, а Русия обяви превземането на Купянск
4
Зеленски е готов да работи по американския план за мир, а Русия...
Протест срещу поскъпването на паркирането в София
5
Протест срещу поскъпването на паркирането в София
Прасе-касичка пред парламента: От ПП изразиха недоволството си за бюджета
6
Прасе-касичка пред парламента: От ПП изразиха недоволството си за...

Най-четени

Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
1
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
2
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
3
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
4
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
5
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни самолети заради руски дрон
6
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни...

Още от: Европа

Хибридна атака? Балони отново затвориха летището във Вилнюс
Хибридна атака? Балони отново затвориха летището във Вилнюс
Нови руски удари в Запорожие Нови руски удари в Запорожие
Чете се за: 00:30 мин.
Войната и Украйна - какво включва предложението за мир на Вашингтон? Войната и Украйна - какво включва предложението за мир на Вашингтон?
Чете се за: 02:02 мин.
Зеленски е готов да работи по американския план за мир, а Русия обяви превземането на Купянск Зеленски е готов да работи по американския план за мир, а Русия обяви превземането на Купянск
Чете се за: 04:07 мин.
Разбиха мащабна мрежа за трафик на антики в Европа, има задържани археолози и професори Разбиха мащабна мрежа за трафик на антики в Европа, има задържани археолози и професори
Чете се за: 04:20 мин.
Георг Георгиев от Брюксел: Нищо за Украйна без Украйна и без ЕС Георг Георгиев от Брюксел: Нищо за Украйна без Украйна и без ЕС
Чете се за: 03:45 мин.

Водещи новини

На първо четене: Бюджет 2026 влиза за обсъждане в пленарна зала
На първо четене: Бюджет 2026 влиза за обсъждане в пленарна зала
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Празнуваме Въведение Богородично – Денят на християнското семейство Празнуваме Въведение Богородично – Денят на християнското семейство
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
Разпоредиха премахването на корекцията на реката в Елените Разпоредиха премахването на корекцията на реката в Елените
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Силен вятър, облаци, мъгли и валежи в петък Силен вятър, облаци, мъгли и валежи в петък
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Войната и Украйна - какво включва предложението за мир на Вашингтон?
Чете се за: 02:02 мин.
По света
Какъв е рейтингът на висшите училища в страната?
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Нови руски удари в Запорожие
Чете се за: 00:30 мин.
По света
Хибридна атака? Балони отново затвориха летището във Вилнюс
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ