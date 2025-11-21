Какъв е рейтингът на висшите училища в страната?

Образователното министерство ще представи новото издание на Рейтинговата система на висшите училища в страната за 2025 г.

Петнадесетото издание на Рейтинговата система сравнява представянето на 51 акредитирани висши училища в страната в рамките на 52 професионални направления.

Тя използва 52 индикатора - от качеството на обучението и научната дейност, до реализацията на завършилите и размера на доходите им след дипломирането, и обратната връзка на студентите.

Тази година за първи път е включен и индикатор, измерващ оценката на студентите за посещаемостта на лекциите и упражненията.