Зеленски е готов да работи по американския план за мир, а...
Чете се за: 04:07 мин.
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на...
Чете се за: 01:45 мин.
Великобритания удължи дерогацията за България
Чете се за: 00:37 мин.
120 лева коледни добавки ще получат 536 000 пенсионери
Чете се за: 01:00 мин.
Парламентът прие на първо четене бюджета на Държавното...
Чете се за: 04:47 мин.
В 8 държави, включително и в България, се провежда акция...
Чете се за: 03:05 мин.

Вучич започва разговори със САЩ за спасение на НИС от санкциите

Мартин Гицов от Мартин Гицов
Всичко от автора
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Александър Вучич
Снимка: БТА
Сръбският президент Александър Вучич обяви, че ще преговаря със Съединените щати за нов лиценз на петролната компания НИС, в която мажоритарен собственик е руския гигант Газпром.

Нов лиценз ще позволи на НИС и нейната петролна рафинерия да работи по време на преговорите за промяна на собствеността на руския дял. През януари Вашингтон поиска пълното излизане на руския капитал от сръбската компания, а после осем пъти отложи въвеждането на санкции, които влязоха в сила на 9 октомври. Банките спряха да обработват плащания на НИС, а Хърватия прекрати тръбопроводните доставки на суров петрол за единствената сръбска рафинерия. Според властите без нови доставки тя ще спре работа до 25 ноември. Руската страна преговаря с трима потенциални купувачи, съобщи Вучич.

Александър Вучич - президент на Сърбия: "Знам за трима партньори, с които преговарят. Ще видим дали ще осъществят продажба или не. Надявам се да го направят, в наш интерес е сделката да се сключи възможно най-скоро. Ние приехме и подписахме всичко, което поискаха."

#лиценз петрол #САЩ #Александър Вучич

