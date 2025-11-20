Вучич започва разговори със САЩ за спасение на НИС от санкциите

Сръбският президент Александър Вучич обяви, че ще преговаря със Съединените щати за нов лиценз на петролната компания НИС, в която мажоритарен собственик е руския гигант Газпром.



Нов лиценз ще позволи на НИС и нейната петролна рафинерия да работи по време на преговорите за промяна на собствеността на руския дял. През януари Вашингтон поиска пълното излизане на руския капитал от сръбската компания, а после осем пъти отложи въвеждането на санкции, които влязоха в сила на 9 октомври. Банките спряха да обработват плащания на НИС, а Хърватия прекрати тръбопроводните доставки на суров петрол за единствената сръбска рафинерия. Според властите без нови доставки тя ще спре работа до 25 ноември. Руската страна преговаря с трима потенциални купувачи, съобщи Вучич.

Александър Вучич - президент на Сърбия: "Знам за трима партньори, с които преговарят. Ще видим дали ще осъществят продажба или не. Надявам се да го направят, в наш интерес е сделката да се сключи възможно най-скоро. Ние приехме и подписахме всичко, което поискаха."