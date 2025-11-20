БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Зеленски е готов да работи по американския план за мир, а...
Чете се за: 00:52 мин.
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на...
Чете се за: 01:45 мин.
Великобритания удължи дерогацията за България
Чете се за: 00:37 мин.
120 лева коледни добавки ще получат 536 000 пенсионери
Чете се за: 01:00 мин.
Парламентът прие на първо четене бюджета на Държавното...
Чете се за: 04:47 мин.
В 8 държави, включително и в България, се провежда акция...
Чете се за: 03:05 мин.

Обновяване на софийското метро: Новите мотриси ще се движат по три от линиите

Дарина Ангелова
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Снимка: БТА
Първият от общо осем нови метровлака е вече в България. Машината представиха днес кметът на София Васил Терзиев и изпълнителният директор на "Метрополитен" Николай Найденов. Чешките мотриси са част от програмата за модернизация на софийското метро и ще се движат по линии 1, 2 и 4 от догодина.

Николай Найденов, изпълнителен директор на "Метрополитен": "Осем влакчета трябва да дойдат и като приключат изпитанията им, не по-рано от юли 2026, ще влязат в обращение по първа, втора и четвърта линия."

"Затова задачата основната в рамките на следващите пет години за "Метрополитен" е подмяна на стария подвижен състав."

Всеки от новите влакове е съставен от четири вагона. За по-голямо удобство на пътниците са предвидени специални места за хора с увреждания, детски колички и велосипеди.

Иван Свиленов, машинист-инструктор към депо "Обеля": "Влакчето е изцяло проходно от началото на първото вагонче до последното."

"Управлението на вратите е по европейско изискване, с електрическа система и следи да няма притискане на пътниците."

Влакът е снабден и с по-модерна система за видеонаблюдение.

Иван Свиленов, машинист-инструктор към депо "Обеля": "Както си кара машинистът, избира си камера и може да види в салона на състава какво се случва в реално време."

Метро е стратегически приоритет за столицата, коментира кметът на София Васил Терзиев.

Васил Терзиев, кмет на София: "Знаете, в момента се работи по 10 метростанции, очакваме да има избран изпълнител за новите две отсечки по Царица Йоана декември месец и активно върви работата по проектиране на отсечките в Студентски град. За нас е стратегически приоритет инвестициите и в разширение на мрежата, и в подмяната, и в допълнението на подвижния състав, така че за мен днес е един много щастлив ден, защото това е една важна стъпка с тези нови осем метровлака от Шкода."

Останалите метровлакове ще бъдат поетапно транспортирани у нас след приключване на изпитанията в Чехия.

#София #метровлакове #метро

