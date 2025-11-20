Ветровито и необичайно топло в петък

Съществено застудяване предстои в края на тази и в началото на новата седмица, при което в неделя на места и в Северна България ще превали сняг, а в понеделник сутринта в Западна България температурите ще паднат под нулата.



Преди това в по-голямата част от страната ще остане необичайно топло за сезона.



Причината – силният южен вятър. Предупреждение за пориви със скорост до около 90 км/ч остава в сила в Източна България и на север от планините и през следващото денонощие.



Заедно с по-топлия въздух, към източната половина от Балканите, включително и към нашата страна ще се пренася и сахарски прах. Концентрацията му ще остане много под допустимите норми, но е възможно валежите, които достигат до земята, да са оцветени.



Утре по-значителна облачност и превалявания ще има над Западна България и планините, като по-интензивни валежи се очакват в югозападните райони от страната. Температурите ще останат почти без промяна, в много широки граници, особено максималните, в интервала от 10° до 22°, в София - около 18°.



И по Черноморието ще се задържи ветровито и необичайно топло, с максимални температури от 18° до 22°.



В планините ще продължи да духа бурен югозападен вятър, а валежи ще има в масивите от Западна България и Рило-Родопската област.



За разлика от топлото за сезона време в по-голямата част от Балканите, западната половина от континента, включително и Пиренеите, са обхванати от студена въздушна маса, а на Скандинавския полуостров ще продължи да вали сняг.



У нас, и в събота ще продължи да духа умерен и силен южен вятър. Ще има и слънчеви часове, но и изолирани превалявания, предимно слаби, а в Западна България – ще бъде с мъгли. През нощта срещу неделя и в неделя валежи ще има на много места в страната. Температурите рязко и съществено ще се понижат и в Северна България е възможно да преминат в сняг.



В понеделник минималните температури на много места в страната ще бъдат отрицателни, но през деня ще започне затопляне.



