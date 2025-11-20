Младежи с увреждания сбъдват „Коледни чудеса“ в дигиталния календар на доброто

Дигиталният празничен календар на доброто – „Коледните чудеса на България“, стартира днес на сайта chudesata.bg. В продължение на месец ще се показва дейността на десетки граждански организации, които подкрепят уязвими групи, развиват културата, пазят природата и организират доброволчески акции.

В календара намира място и дейността на социалното предприятие на сдружение „Паралелен свят“ от Пловдив. Тук младежи с интелектуални затруднения се трудят, а изработените от тях продукти намират място в книжарница, неслучайно наречена „Надежда“.

Кремена Стоянова – председател на сдружение „Паралелен свят“: „В момента работят трима младежи, които са на 8 часа на трудов договор и още двама идват като доброволци… Нещо, което правим с тях, е да ги обучаваме на трудови умения, на самостоятелен начин на живот.“

Лъчо, Алекс и Васил са сред младежите, намерили своето призвание в социалното предприятие.

Лъчезар Стоянов: "За съжаление не мога другаде да намеря къде да работя, не ме искат и засега си работя тука и ми е приятно.“ Васил Димитров: „Обичам да идвам тук, защото обичам да комуникирам с моите приятели… Като говорим с тях, много добре се чувствам, дават ми някак си чувство на принадлежност.“ Маргарита Комсалова: „Майка съм на Алекс Комсалов, който е с аутизъм… Няма търпение сутрин да стане и да дойде при приятелите си… Покрай тях сам започна да ходи до магазина да си купува сандвич на обяд, нещо, което преди това не се е случвало.“

До 20 декември над 100 истории, подобни на тази на „Паралелен свят“, ще намерят място в календара „Коледните чудеса на България“, като всеки ден ще се отваря по едно прозорче.

Найден Рашков, директор на Амнести Интернешънъл България и съорганизатор на инициативата: „Ще се отключват възможности всеки от нас да направи добро. Да се присъедини към инициатива или проект, да подаде ръка на човек в нужда, да стане доброволец или дарител или дори и само да сподели вдъхновяваща история, която иска да разкаже на своите приятели или роднини.“

„Коледните чудеса на България“ е първият дигитален календар на доброто, като идеята е да го има и следващата година.