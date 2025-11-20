БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Зеленски е готов да работи по американския план за мир, а...
Чете се за: 00:52 мин.
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на...
Чете се за: 00:25 мин.
Великобритания удължи дерогацията за България
Чете се за: 00:37 мин.
120 лева коледни добавки ще получат 536 000 пенсионери
Чете се за: 01:00 мин.
Парламентът прие на първо четене бюджета на Държавното...
Чете се за: 04:47 мин.
В 8 държави, включително и в България, се провежда акция...
Чете се за: 03:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Младежи с увреждания сбъдват „Коледни чудеса“ в дигиталния календар на доброто

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Запази

В над 100 истории до 20 декември календарът показва каузи и социални инициативи, които помагат на уязвими групи

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Дигиталният празничен календар на доброто – „Коледните чудеса на България“, стартира днес на сайта chudesata.bg. В продължение на месец ще се показва дейността на десетки граждански организации, които подкрепят уязвими групи, развиват културата, пазят природата и организират доброволчески акции.

В календара намира място и дейността на социалното предприятие на сдружение „Паралелен свят“ от Пловдив. Тук младежи с интелектуални затруднения се трудят, а изработените от тях продукти намират място в книжарница, неслучайно наречена „Надежда“.

Кремена Стоянова – председател на сдружение „Паралелен свят“: „В момента работят трима младежи, които са на 8 часа на трудов договор и още двама идват като доброволци… Нещо, което правим с тях, е да ги обучаваме на трудови умения, на самостоятелен начин на живот.“

Лъчо, Алекс и Васил са сред младежите, намерили своето призвание в социалното предприятие.

Лъчезар Стоянов: "За съжаление не мога другаде да намеря къде да работя, не ме искат и засега си работя тука и ми е приятно.“

Васил Димитров: „Обичам да идвам тук, защото обичам да комуникирам с моите приятели… Като говорим с тях, много добре се чувствам, дават ми някак си чувство на принадлежност.“

Маргарита Комсалова: „Майка съм на Алекс Комсалов, който е с аутизъм… Няма търпение сутрин да стане и да дойде при приятелите си… Покрай тях сам започна да ходи до магазина да си купува сандвич на обяд, нещо, което преди това не се е случвало.“

До 20 декември над 100 истории, подобни на тази на „Паралелен свят“, ще намерят място в календара „Коледните чудеса на България“, като всеки ден ще се отваря по едно прозорче.

Найден Рашков, директор на Амнести Интернешънъл България и съорганизатор на инициативата: „Ще се отключват възможности всеки от нас да направи добро. Да се присъедини към инициатива или проект, да подаде ръка на човек в нужда, да стане доброволец или дарител или дори и само да сподели вдъхновяваща история, която иска да разкаже на своите приятели или роднини.“

„Коледните чудеса на България“ е първият дигитален календар на доброто, като идеята е да го има и следващата година.

Последвайте ни

ТОП 24

Хванаха автоджамбаза с прякор "Джуджето" (СНИМКИ)
1
Хванаха автоджамбаза с прякор "Джуджето" (СНИМКИ)
Делото срещу бившата полицайка Симона Радева е на финалната права
2
Делото срещу бившата полицайка Симона Радева е на финалната права
Украйна губи ключов поддръжник на каузата на Киев
3
Украйна губи ключов поддръжник на каузата на Киев
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският градски съд
4
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Паркирането около големи столични болници - мисия невъзможна
5
Паркирането около големи столични болници - мисия невъзможна
Прасе-касичка пред парламента: От ПП изразиха недоволството си за бюджета
6
Прасе-касичка пред парламента: От ПП изразиха недоволството си за...

Най-четени

Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
1
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
2
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
3
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
4
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
5
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни самолети заради руски дрон
6
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни...

Още от: Регионални

Междуградски автобус се запали край Айтос
Междуградски автобус се запали край Айтос
Протест срещу реформата в паркирането съпътства отчета на Васил Терзиев за втората му година като кмет Протест срещу реформата в паркирането съпътства отчета на Васил Терзиев за втората му година като кмет
Чете се за: 04:17 мин.
Нов протест срещу зелената зона във Варна Нов протест срещу зелената зона във Варна
Чете се за: 01:02 мин.
Литийно шествие се проведе в Пловдив за Деня на християнското семейство Литийно шествие се проведе в Пловдив за Деня на християнското семейство
Чете се за: 00:47 мин.
Фалшива новина с кадри на БНТ "закри" шивашки цех в Русе Фалшива новина с кадри на БНТ "закри" шивашки цех в Русе
Чете се за: 04:47 мин.
Протест срещу поскъпването на паркирането в София Протест срещу поскъпването на паркирането в София
Чете се за: 00:57 мин.

Водещи новини

Зеленски е готов да работи по американския план за мир, а Русия обяви превземането на Купянски
Зеленски е готов да работи по американския план за мир, а Русия...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският градски съд 5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският градски съд
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Великобритания удължи дерогацията за България Великобритания удължи дерогацията за България
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Междуградски автобус се запали край Айтос Междуградски автобус се запали край Айтос
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
След напрежение и скандали: Парламентът прие бюджетите на ДОО и...
Чете се за: 05:52 мин.
У нас
Планове за мир в Украйна: Делегация на Пентагона на посещение в Киев
Чете се за: 05:00 мин.
По света
Протест срещу поскъпването на паркирането в София
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Протести в страната в защита на Благомир Коцев
Чете се за: 01:57 мин.
Политика
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ