Разбиха мащабна мрежа за трафик на антики в Европа, има задържани археолози и професори

ГДБОП и Софийска градска прокуратура с мащабна акция срещу трафика на културни ценности. Акцията е подкрепена от Европол и италианските карабинери и се провежда на територията на 8 държави. У нас са претърсени адреси, иззети са множество артефакти. Общата стойност на всички иззети ценности достига до 1 млрд. долара. Сред задържаните в чужбина има археолози и професори, както и хора на различни нива в престъпната схема.

Престъпната схема е действала повече от 16 години. Откритите ценни артефакти са преди всичко с произход от балканските държави, но има експонати от Китай и Египет. Повечето от тях са откраднати от гробници или музеи през 90-те, а останалите са присвоени от археологически разкопки. Операцията продължава от четири години, като преди две - България иска помощ от Европол.

Йенс Лейдхигенар, Европол: "Това беше най-голямата операция в областта на културното наследство, която сме осъществявали в Европол. Разбира се, следващата стъпка е връщането на артефактите в държавите по произход, първо те трябва да се установят откъде са дошли и след това да се върнат."

Акцията е започнала вчера. Претърсени са множество адреси у нас и в още седем държави, иззети са хиляди ценности - монети, оръжия, сред които и старинни, както и други артефакти. В операцията са се включили 220 служители на ГДБОП.

Боян Раев, директор на ГДБОП: "Целта на тази полицейска операция беше неутрализиране, задържане на лица, свързани с организирана престъпна група, бих казал и мрежа, която е на територията на цяла Европа".

Групата, освен с трафик на културно-исторически ценности, се е занимавала и с пране на пари. Задържани са 35 души, като някои от лицата се занимават с това от преди 1990 година, показват данните на прокуратурата. Увеличава се броят на хората с повдигнати обвинения.

Ангел Кънев, зам.-градски прокурор: "По това дело имаше до вчера 5 обвиняеми лица, от днес те са вече почти 20 души и броят ще нараства. Повечето обвиняеми са български граждански, някои от тях имат двойно гражданство, като по отношение на всички от тях е имало приложена мярка полицейски арест в рамките на 24 часа."

Прокуратурата ще изисква и да им бъде наложена мярка за забрана на напускане на страната или парична гаранция в много голям размер.

Пауло Бафера, командир от италианските карабинери: "Този трафик се осъществява винаги посредством една пирамида, която е незаконна и започва от иманярите, които ровят в гробниците, после следва посредничество до трафика на международно ниво."

Следва фалшиво сертифициране и пускане на пазара.

Ангел Кънев, зам.-градски прокурор: "При нашите партньори в Гърция са арестувани археолози, професори, лица с научни титли, които към момента вече е доказано, че са съпричастни към тази престъпна дейност."

От прокуратурата коментираха и евентуалното участие на колекционери в схемата.

Ангел Кънев, зам.-градски прокурор: "Говорим за организирана престъпна мрежа, в която колекционерите нямат особено съществено значение, ние сме насочили нашите усилия да противодействаме на лица, организирали международен трафик."

Целта на операцията е ценните предмети да бъдат върнати на страната, откъдето са или на собствениците им, ако са били откраднати от колекцонери.