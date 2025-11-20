Георг Георгиев от Брюксел: Нищо за Украйна без Украйна и без ЕС

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Десислава Апостолова
По света
Кая Калас: Санкциите сериозно удрят Русия, подготвяме и нови

Първите дипломати на Европа коментираха съобщенията за евентуален мирен план, който Вашингтон и Москва подготвят. Европа не е била консултирана за плана. В Брюксел заседават външните министри от ЕС, там е и министър Георг Георгиев. Той препотвърди военната помощ и подкрепата ни за Украйна.

Позицията на Европа остава същата - успехът на всеки мирен план за Украйна зависи от подкрепата за него на самата Украйна и от подкрепата на ЕС. Затова България и останалите европейски държави ще продължат да спазват своя план, а той е отслабване на Русия чрез нови санкции и финансова и военна помощ за Украйна.

Георг Георгиев - министър на външните работи: “За мен все още е неизвестно такъв план официално да е представен. Досега чуваме само слухове. Така както и с колегите имахме възможност да обменим мнения, не е съвсем ясно какво е съдържанието на плана, нито то е артикулирано от съответните страни. Така че очакваме да видим наистина какво е включено в него - има ли го, съществува ли изобщо, както определя той и оттам нататък да говорим в контретика. Но така или иначе позицията на ЕС е ясна, тя беше потвърдена и на дискусията в рамките на Съвета. Нищо за Украйна без Украйна и без ЕС, така че ние оставаме силно ангажирани с решаването на този конфликт по възможно най-добрия, справедлив и устойчив начин в ползва на Украйна, в полза на нейния суверинитет и териториална цялост, но също и за даването на много сигурни гаранции за сигурността в цяла Европа”.

Дипломат номер едно на Европа Кая Калас коментира, че по данни на европейското разузнаване влиянието на европейските санкции върху Русия е сериозно.

Кая Калас - върховен представител на ЕС по сигурността и външните работи: "Данните много ясно показват - износът на руски суров петрол е най-ниският от месеци наред, а данъчните постъпления в руската хазна са най-ниските от началото на войната до сега. Санкциите сериозно удрят Русия, затова подготвяме и нови. Приоритет за нас остават мерките срещу руския Сенчест флот. ЕС вече е санкционирал над 550 кораба. Проведохме дипломатически разговори с държави, които регистрират руски кораби под свой флаг. Сега ще сключим и споразумения с тези държави. Това ще осигури законен начин да се проверяват корабите на друга държава”.

Според Кая Калас последният кръг от европейски санкции е оказал огромно въздействие върху способността на Русия да финансира войната. Приходите от петрол, преминаващ през Балтийско и Черно море, са спаднали с 30 процента - най-ниското ниво до сега. ЕС обмисля и още мерки за защита на критичната инфраструктура от руски хибридни атаки, както и срещу онлайн набирането на хора, които Русия наема за извършване на саботажи.

