Великобритания удължи дерогацията за България
120 лева коледни добавки ще получат 536 000 пенсионери
Парламентът прие на първо четене бюджета на Държавното...
В 8 държави, включително и в България, се провежда акция...
Избор на председател на ДАНС: Деньо Денев беше изслушан в комисията в парламента

Иво Никодимов от Иво Никодимов
У нас
Парламентарната вътрешна комисия изслуша Деньо Денев в рамките на процедурата за избор на председател на ДАНС. Кандидатурата на Денев беше внесена в Народното събрание от Министерския съвет. След промените в закона за Агенцията нейният председател се избира от парламента по предложение на правителството, а не се назначава от президента, както беше до сега.

От Министерския съвет представиха кандидатурата на Деньо Денев. Мотивираха я с дългогодишната му кариера на различни нива в ДАНС, като от началото на юни Денев временно ръководи Агенцията. А въпросите на депутатите започнаха с фалстарт. Божидар Божанов попита за конкретна разработка в Агенцията, а председателят на вътрешната комисия Маноил Манев не допусна въпроса.

Божидар Божанов, зам.-председател на ПГ на ПП-ДБ: "И съответно въпросът ми към него е дали има такъв натиск спрямо него да смачка разследване за работа в полза на чужди служби."

Маноил Манев, председател на парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред: "За да уточним за всички, които са тук. Включително и за медиите, включително и за гражданите. Да саботират опозиционните партии изслушването на този кандидат е странно за мен."

Божанов попита и защо е отменена заповед за напускане на страната на чужд гражданин, който по-късно е станал защитен свидетел по дело за корупция. Председателят допусна въпроса с условие да се отговори, без споменаване на конкретни имена.

Деньо Денев, кандидат за председател на ДАНС: "Не ми е оказван натиск във връзка с административната процедура по налагане на заповеди за принудителни административни мерки - експулсиране. До момента през цялата ми професионална кариера натиск спрямо мен не е имало."

Пред депутатите Денев обясни още как ДАНС ще работи по новото си задължение да дава становище за евентуален кандидат, който да цели да придобие активите на "Лукойл" в България.

Деньо Денев, кандидат за председател на ДАНС: "За да бъде изготвено становище на ДАНС, разбира се то ще се базира на наличната информация, която има в Агенцията във вързка с конкретното търговско дружество, което следва да закупи активи. И то ще се базира на анализите във връзка с информацията, с която разполагаме и на информация, която сме придобили от страна на международни партньори."

От "Да, България" отново върнаха изслушването на терена на политиката.

Ивайло Мирчев, народен представител от ПГ на ПП-ДБ: "Колко пъти сте се срещали с г-н Делян Пеевски през последните 6 месеца, благодаря ви."

Деньо Денев, кандидат за председател на ДАНС: "Основен принцип, който е заложен в Закона за ДАНС, е политически неутралитет, който аз до ден днешен и за в бъдеще, стриктно спазвам."

Ивайло Мирчев, народен представител от ПГ на ПП-ДБ: "За нас е важно да знаем последните 6 месеца с колко лидери на парламентарно представени сили вие сте се срещал и колко пъти. Не посочвайте имена, не посочвайте нито един лидер поименно, ако това ви притеснява."

Деньо Денев, кандидат за председател на ДАНС: "Уважаеми г-н Мирчев, извън служебните си задължения, не провеждам срещи с политически лица."

Денев допълни, че служебните му задължения включват всичко, което е част от системата за национална сигурност на страната.

