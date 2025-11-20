Христо Стоичков е сред най-великите футболисти в историята в престижна класация

Христо Стоичков е класиран на 54-то място сред най-великите футболисти в историята от престижното издание The Athletic. В класацията попадат само още двама играчи от Балканите – хърватинът Лука Модрич (36) и румънецът Георги Хаджи (82).

На върха в подражането е Лионел Меси, а Кристиано Роналдо е на пета позиция. Втори в историята според изданието е Диего Марадона, следван от Пеле, а четвърти е Йохан Кройф, който бе треньор и ментор на Стоичков в Барселона. От настоящите звезди, Килиан Мбапе е най-предно класиран на 29-то място.