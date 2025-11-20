Христо Стоичков е сред най-великите футболисти в историята в престижна класация

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Зеленски е готов да работи по американския план за мир, а...
Чете се за: 00:52 мин.
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на...
Чете се за: 00:25 мин.
Великобритания удължи дерогацията за България
Чете се за: 00:37 мин.
120 лева коледни добавки ще получат 536 000 пенсионери
Чете се за: 01:00 мин.
Парламентът прие на първо четене бюджета на Държавното...
Чете се за: 04:47 мин.
В 8 държави, включително и в България, се провежда акция...
Чете се за: 03:05 мин.

Чете се за: 00:42 мин.
Христо Стоичков е класиран на 54-то място сред най-великите футболисти в историята от престижното издание The Athletic. В класацията попадат само още двама играчи от Балканите – хърватинът Лука Модрич (36) и румънецът Георги Хаджи (82).

На върха в подражането е Лионел Меси, а Кристиано Роналдо е на пета позиция. Втори в историята според изданието е Диего Марадона, следван от Пеле, а четвърти е Йохан Кройф, който бе треньор и ментор на Стоичков в Барселона. От настоящите звезди, Килиан Мбапе е най-предно класиран на 29-то място.

