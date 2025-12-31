БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Българките сред най-добрите в света: Стефанова шеста, Салимова 11-а на шампионата по блиц

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:47 мин.
Деца
антоанета стефанова записа ново реми гибралтар
Българските шахматистки отново показаха класа на световната сцена. Антоанета Стефанова завърши на шесто място, а Нургюл Салимова – на 11-о в турнира по блиц на Световното първенство в Доха, Катар.

Стефанова направи много силно представяне и през целия турнир беше сред водещите. Тя събра 10,5 точки и остана съвсем близо до челната четворка. В последния кръг българката имаше шанс да победи една от фаворитките – Бибисара Асаубайева, но партията завърши реми. В крайното класиране пет състезателки завършиха с по 11 точки, а Стефанова остана веднага след тях.

Нургюл Салимова също впечатли с играта си и събра 10 точки, което ѝ отреди 11-о място. Тя направи силен финал на турнира с две победи и три ремита и отново показа, че е сред най-перспективните млади шахматистки в света.

Антоанета Стефанова спечели 9500 евро от наградния фонд, а Салимова – 2500 евро. Другите българки в турнира – Надя Тончева и Белослава Кръстева – завършиха съответно на 66-о и 105-о място.

Световна шампионка стана Бибисара Асаубайева, която победи на финала норвежката легенда Магнус Карлсен с 2,5:1,5. За Карлсен това бе поредно отличие – общо 20-о световно злато в кариерата му.

Българското участие в шампионата отново показа, че страната ни има силни имена в световния шах и сериозно бъдеще сред най-добрите.

