ИЗВЕСТИЯ

Зографски със силно представяне в Оберстдорф

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:20 мин.
Деца
владимир зографски преодоля квалификациите оберстдорф
Снимка: БТА
Българският състезател Владимир Зографски направи впечатляващо участие в първия старт от турнира „Четирите шанци“, като елиминира олимпийския шампион Мариус Линдвик и завърши на 18-о място.

В първия кръг Зографски се изправи срещу норвежеца и го победи в изключително оспорван дуел. Линдвик скочи 124,5 метра, но българинът отговори с 127 метра и го изпревари с минималната разлика от 0,1 точки.

Във втория кръг Зографски направи нов силен скок от 130,5 метра и събра общо 270,7 точки. Първоначално зае 19-о място, но след дисквалификацията на словенеца Тими Зайц се изкачи с една позиция напред.

Победител в състезанието стана Домен Превц, който записа шести успех за сезона и донесе първа победа за Словения в Оберстдорф. Втори се нареди миналогодишният шампион Даниел Чофених, а трети – Феликс Хофман.

Основният конкурент на Превц за Световната купа – Рьою Кобаяши, завърши седми.
Следващият старт от турнира „Четирите шанци“ е в Гармиш-Партенкирхен.

