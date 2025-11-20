БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
120 лева коледни добавки ще получат 536 000 пенсионери
Чете се за: 01:00 мин.
Парламентът прие на първо четене бюджета на Държавното...
Чете се за: 04:47 мин.
В 8 държави, включително и в България, се провежда акция...
Чете се за: 03:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

България спазва стриктно правилата за износ на оръжие, увери външният министър

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:35 мин.
По света
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

България прилага едно от най-строгите законодателства по отношение на износа на оръжие и стоки с двойна употреба и не нарушава нито една международна разпоредба. Това заяви министърът на външните работи Георг Георгиев в Брюксел в отговор на въпрос, свързан с евентуален трансфер на български оръжия през Обединените арабски емирства към трети страни.

"България функционира много стриктно законодателство по отношение на експорта на свързаните с отбрана и сигурност средства, тези с двойна употреба. Има смесена комисия за контрол на експорта, така че всичко това се случва първо в унисон с българското законодателство изключително строго, но също така и в унисон с всички международни правила", заяви министър Георгиев.

На въпрос за възможен реекспорт от ОАЕ към Судан, Георгиев посочи, че се придържа единствено към документално доказана информация.

"Министерството на външните работи винаги се е придържало към онова, което реално, документално е доказано и постановено спрямо правилата".

Министър Георгиев коментира и подготовката на България за присъединяване към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Процесът остава приоритет за правителството.

"Към момента повече от половината комитети са затворени. Така че техническата процедура напредва много добре. Ние се надяваме до края на тази година, най-рано в началото на следващата, да сме приключили с цялата техническа част, така, щото да остане само политическото решение, за което разбира се ние сме в комуникация с нашите партньори, с държавите - членки на ОИСР", каза Георг Георгиев.

По думите му членството в ОИСР ще затвърди икономическата стабилност на България и ще я утвърди като надеждна дестинация за инвестиции.

"За България това ще бъде още една много уверена стъпка по отношение на сигурността и стабилността на икономиката, на това, че ние сме една сигурна дестинация за инвестиции и едно място, на което чуждестранните капитали могат да намерят своята добра реализация", поясни министърът.

#правосъдният министър #Георги Георгиев #Брюксел

Последвайте ни

ТОП 24

Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни самолети заради руски дрон
1
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни...
Хванаха автоджамбаза с прякор "Джуджето" (СНИМКИ)
2
Хванаха автоджамбаза с прякор "Джуджето" (СНИМКИ)
Делото срещу бившата полицайка Симона Радева е на финалната права
3
Делото срещу бившата полицайка Симона Радева е на финалната права
След решението на КС за референдум за еврото - политическите коментари (ОБЗОР)
4
След решението на КС за референдум за еврото - политическите...
"Лукойл" с позиция за България: Особеният управител да действа според законодателството
5
"Лукойл" с позиция за България: Особеният управител да...
Украйна губи ключов поддръжник на каузата на Киев
6
Украйна губи ключов поддръжник на каузата на Киев

Най-четени

Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на приложението на банка”
1
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
2
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
3
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
4
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
5
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
6
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни

Още от: Европа

Какви са реакциите за плана за мир в Украйна?
Какви са реакциите за плана за мир в Украйна?
Десетки пострадали при влакова катастрофа в Чехия Десетки пострадали при влакова катастрофа в Чехия
Чете се за: 00:22 мин.
Авария спря тока в някои райони на Париж, линии на метрото не се движат Авария спря тока в някои райони на Париж, линии на метрото не се движат
Чете се за: 00:27 мин.
Добре дошло, Божоле нуво! Добре дошло, Божоле нуво!
Чете се за: 00:50 мин.
Украйна губи ключов поддръжник на каузата на Киев Украйна губи ключов поддръжник на каузата на Киев
Чете се за: 00:52 мин.
Отговорът на Полша - затваря последното действащо руско консулство в страната Отговорът на Полша - затваря последното действащо руско консулство в страната
Чете се за: 01:45 мин.

Водещи новини

120 лева коледни добавки ще получат 536 000 пенсионери
120 лева коледни добавки ще получат 536 000 пенсионери
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
"Шампанско и сълзи" - така Васил Терзиев определи втората година на своето управление "Шампанско и сълзи" - така Васил Терзиев определи втората година на своето управление
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
В 8 държави, включително и в България, се провежда акция срещу контрабанда на антики В 8 държави, включително и в България, се провежда акция срещу контрабанда на антики
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Парламентът прие на първо четене бюджета на Държавното обществено осигуряване Парламентът прие на първо четене бюджета на Държавното обществено осигуряване
Чете се за: 04:47 мин.
У нас
Протест пред НСИ: Служителите искат 20% увеличение на заплатите
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Какви са реакциите за плана за мир в Украйна?
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Прасе-касичка пред парламента: От ПП изразиха недоволството си за...
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Комета от друга звездна система минава близо до Земята – НАСА...
Чете се за: 02:25 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ