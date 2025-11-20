БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Парламентът прие на първо четене бюджета на Държавното...
Чете се за: 04:47 мин.
В 8 държави, включително и в България, се провежда акция...
Чете се за: 03:05 мин.

Опасно ветровито време и днес, и утре

У нас
Снимка: илюстративна
В следобедните часове ще вали на по-малко места в страната и по-слабо, а в много райони и облачността ще намалее. Максималните температури ще останат в много широки граници – от 9° в северозападните до 22° в югоизточните райони , в София - около 18°. В Южна и Източна България ще продължи да духа умерен вятър от юг-югозапад. В югоизточните и източните райони от страната, както и на север от планините, е обявено предупреждение за пориви до около 80 – 90 км/ч.

Опасно ветровито ще остане и утре в Източна България и на север от планините, с временно силен южен вятър. В широки граници ще останат и температурите, особено максималните – в интервала от 10° до 22°, в София - около 18°. Ще има променлива облачност, по-значителна над Западна България и планините, където ще има и валежи, по-значителни в югозападните райони от страната.

И по Черноморието облачността ще духа много силен южен вятър и температурите ще се задържат от 18° до 22°.

В планините ще продължи да духа бурен югозападен вятър, а валежи ще има в масивите от Западна България и Рило-Родопската област.

И в събота в Източна България ще продължи да духа временно силен южен вятър. Ще има и слънчеви часове, но и изолирани превалявания, предимно слаби, а в Западна България – ще бъде с мъгли. Температурите ще се задържат без съществена промяна. През нощта срещу неделя и в неделя валежи ще има на много места в страната. Температурите рязко и съществено ще се понижат и в Северна България е възможно да преминат в сняг.

Още през нощта срещу понеделник облачността ще намалее и минималните температури на много места в страната ще бъдат отрицателни. През деня обаче ще започне ново затопляне, което ще продължи и във вторник.

#опасно силен вятър #времето #прогноза за времето #новини в Метрото

