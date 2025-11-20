БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Парламентът прие на първо четене бюджета на Държавното...
Чете се за: 04:47 мин.
В 8 държави, включително и в България, се провежда акция...
Чете се за: 03:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Парламентът прие на първо четене бюджета на Държавното обществено осигуряване

Николай Минков
Всичко от автора
Чете се за: 04:47 мин.
У нас
Какви са коментарите в пленарната зала?

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Парламентът прие на първо четене бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2026 г.

"За" гласуваха 129 народни представители, "против" са 89, 0 се "въздържаха".

Бюджетът на ДОО беше подкрепен от депутатите от ГЕРБ-СДС, "ДПС - Ново начало", "БСП - Обединена левица" и "Има такъв народ".

"Проектобюджетът е съставен при съобразяване със следните политики по приходите. Минимална работна заплата за страната се увеличава от 550,66 евро на 620,20 евро месечно, считано от 1 януари 2026 г. минималният осигурителен доход за осигуряващите се лица се увеличава от 550,66 евро на 620, 200 евро", заяви Делян Добрев, председател на бюджетната комисия, ГЕРБ-СДС.

"Този бюджет просто и кратко казва - ще везем по 600 лв. от всеки граждани, за да напълним касичките на властта има пълни безобразия от типа 8 километра път за 2 млрд лв. и ако не се пълнят касичките на властта няма нужда да се вдигат нито осигуровките, нито данък дивидент. И това, което правим, е да покажем наглостта и нахалството на това правителство, което за първи път си позволява да направи най-голямото увеличение на данъците от Жан Виденов насам", допълни Асен Василев, председател на "Продължаваме Промяната", ПП-ДБ.

"Вие видяхте, че прогнозата на ЕК за тази и следващата година е под 3% дефицит. При тези големи пенсии, при швейцарското правило, дори в този бюджет ще са над милиард и 200 повече за пенсионерите. Тези пари се събират от вноски. Тя така работи системата. Тя, че при Асен Василев беше доста напрегната, айде нека така да го кажем, и започнаха да се плащат пенсии, които държавата никога не изкарваше тези пари, ние просто сме дължини да я продължим. Този данък дивидент беше договорен още преди няколко години. Има и протокол за това. Така, че не беше нищо ново и беше подписан и от работодателите", коментира Бойко Борисов, председател на ГЕРБ.

"Намираме се в омагьосан левичарски кръг, който води до следното - заеми, огромни разходи, вдигане на данъци, инфлация, вдигане на цени. Забележете кой защитава този бюджет. Какво трябва да се направи - първо да ограничим ръста на разходите, такава вакханалия никога не е имало, такъв процент на пера", допълни Мартин Димитров, "Да, България", ПП-ДБ.

"Най-важното, което трябва да се кажe, че когато се плащат осигуровките ти ги плащаш да имаш права. Колкото повече осигуровки на светло се плащат, толкова и трансферът от държавния бюджет ще бъде по-малък и тези пари вместо от данъците ще бъдат платени именно за други дейности", подчерта Драгомир Стойнев, "БСП - Обединена левица".

"43% са ви за социални разходи, 13% са ви заплата за администрацията и 12% за здраве. Къде са ви инвестициите, къде ще развивате бизнес, за да можете да давате на социално онеправданите, моля ви, стига глупости. Вие с този бюджет ще везете парите от работещите и ще изгоните бизнеса", отбеляза Георги Иванов, "Възраждане".

"Няма доволни от този бюджет. Не са доволни от работодателите. Един от синдикатите е полудоволен. Доволни са колегите от "БСП - Обединена левица". Само че за тях е редно да се каже, че това доволство е свързано с блудкавото впечатление, че използват поста председател на парламента, като разменна монета срещу социалния пакет", коментира Хасан Адемов, АПС.

"Има ли според вас логическа корелация между максимален осигурителен доход и максимална пенсия. Защото максималният осигурителен доход се вдига с 400 лв., а пенсията е замразена. 380 хил. българи се осигуряват на максимален осигурителен доход", каза още Радостин Василев, председател на МЕЧ.

Вижте още в прякото включване на Николай Минков.

#държавно обществено осигуряване #дебати #бюджет #Парламент

