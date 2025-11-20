БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
От днес в два района на Варна влиза в сила зелената зона за платено паркиране

Снимка: БНТ
От днес във Варна влиза в сила зелената зона за платено паркиране. Тя включва 7 подзони в районите “Одесос” и “Приморски”. Общият брой на местата за паркиране е малко над 10 200. От тях са обособени 580 места за хора с увреждания.

Зелената зона ще работи в делнични дни между 9:00 и 19:00 часа, като максималният престой ще бъде до 5 часа без прекъсване.

Таксата за кратковременно паркиране е 1 лев на час. За живеещите абонаментът е 5 лева на месец за един автомобил или 55 лева за година, но това не гарантира паркомясто.

#платено паркиране #зелена зона #Варна

