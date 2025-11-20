БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Проф. Пламен Киров за решението на КС: Целесъобразността не може да се развива извън закона

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Запази
Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Във вторник Конституционният съд постанови, че председателят на Народното събрание е нарушил закона, като не е подложил на обсъждане предложението на държавния глава за референдум относно приемането на еврото. Решението подчертава правомощията на институциите и ролята на Конституционния съд като гарант на законността.

"Конституционният съд не е бърза помощ за политиците. Той работи по установена процедура, разглеждайки мнения, становища и обсъждания в колективен орган. Не може едно дело да се реши за ден-два", заяви в "Денят започва" бившият конституционен съдия проф. Пламен Киров.

По думите му, въпреки че референдум до края на годината не може да бъде проведен по закон, решението на КС не изненадва правната общност.

"Целесъобразността не може да се развива извън закона", подчерта той, коментирайки споровете около действията на доц. Киселова и поведението на парламента.

Проф. Киров посочи, че Конституционният съд понякога е обект на политическо говорене заради начина, по който се формира – половината съдии се назначават от президента, половината от парламента. Въпреки това, дългият 9-годишен мандат позволява на съдиите да се еманципират от органите, които са ги назначили.

Той обърна внимание и на проблемите в съдебната система, включително забавения избор на нов състав на Висшия съдебен съвет:

"Проблемът е в Народното събрание, което не започва процедурата за попълване на квотата си. Няма как някой да го принуди", коментира проф. Киров.

Според него излизането на решенията на ВСС изисква политически компромиси между управляващите и опозицията.

Проф. Киров добави, че конкретни дела, като случаят с варненския кмет Благомир Коцев, вече оказват влияние върху общественото доверие в съдебната система.

"Нарушения на Конституцията не могат да бъдат оправдани с целесъобразност", посочи той.

Вижте целия разговор във видеото

#решение на КС #референдум за еврото #проф. Пламен Киров #Конституционен съд

Последвайте ни

ТОП 24

Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
1
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни самолети заради руски дрон
2
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни...
СГС прекрати производството срещу Благомир Коцев
3
СГС прекрати производството срещу Благомир Коцев
Зрелищна катастрофа на пътя Бургас - Слънчев бряг
4
Зрелищна катастрофа на пътя Бургас - Слънчев бряг
Салата или синя зона: Сблъсък между бизнеса и Столичната община за новите правила за паркиране в София
5
Салата или синя зона: Сблъсък между бизнеса и Столичната община за...
Хванаха автоджамбаза с прякор "Джуджето" (СНИМКИ)
6
Хванаха автоджамбаза с прякор "Джуджето" (СНИМКИ)

Най-четени

Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на приложението на банка”
1
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
2
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
3
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
4
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
5
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
6
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни

Още от: Политика

НА ЖИВО: Проектобюджетите на ДОО и НЗОК влизат за обсъждане в пленарната зала на първо четене
НА ЖИВО: Проектобюджетите на ДОО и НЗОК влизат за обсъждане в пленарната зала на първо четене
Комисията за контрол над службите в парламента изслушва и.ф. шеф на ДАНС Комисията за контрол над службите в парламента изслушва и.ф. шеф на ДАНС
Чете се за: 00:32 мин.
Системата за управление на приходите скара ПП-ДБ с финансовия министър Системата за управление на приходите скара ПП-ДБ с финансовия министър
Чете се за: 03:22 мин.
Заради скъпа поддръжка: Правителственият самолет "Фалкон" се продава Заради скъпа поддръжка: Правителственият самолет "Фалкон" се продава
Чете се за: 04:57 мин.
Конституционалисти: Няма време за провеждане на референдум за еврото Конституционалисти: Няма време за провеждане на референдум за еврото
Чете се за: 02:55 мин.
След решението на КС за референдум за еврото - политическите коментари (ОБЗОР) След решението на КС за референдум за еврото - политическите коментари (ОБЗОР)
Чете се за: 04:40 мин.

Водещи новини

Паркирането около големи столични болници - мисия невъзможна
Паркирането около големи столични болници - мисия невъзможна
Чете се за: 07:22 мин.
У нас
НА ЖИВО: Проектобюджетите на ДОО и НЗОК влизат за обсъждане в пленарната зала на първо четене НА ЖИВО: Проектобюджетите на ДОО и НЗОК влизат за обсъждане в пленарната зала на първо четене
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Кисели краставички с парацетамол и риба с живак - спряха опасни храни за европейския пазар Кисели краставички с парацетамол и риба с живак - спряха опасни храни за европейския пазар
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Делото срещу бившата полицайка Симона Радева е на финалната права Делото срещу бившата полицайка Симона Радева е на финалната права
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Тръмп одобри плана от 28 точки за слагане на край на войната в Украйна
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Досиетата "Епстийн" ще бъдат разсекретени
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Хванаха автоджамбаза с прякор "Джуджето" (СНИМКИ)
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
"Лукойл" с позиция за България: Особеният управител да...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ