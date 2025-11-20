Добре дошло, Божоле нуво!

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Теодора Гатева
И тази година жителите и гостите на френския град Лион спазиха традицията и посрещнаха младото вино Божоле нуво.

Въпреки по-ниския добив и капризите на времето, тазгодишното вино е с много добро качество, увериха сомелиери. В търкалянето на бъчвите до площада се включват производители. Под съпровода на бурни аплодисменти и много музика, се отваря първата бъчва.

А изразът, който се използва е "Новото божоле пристигна!". То се произвежда от сорта гаме, има розово-виолетов оттенък и силно изразен плодов вкус. Пуска се в продажба само шест седмици след края на гроздобера, винаги в третия четвъртък на ноември.

