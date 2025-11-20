Паркирането около големи столични болници - мисия невъзможна

Новите зони за паркиране и по-скъпите цени поставиха отново въпроса - какво се случва с паркирането около лечебните заведения. Зона има, паркоместа обаче няма. Предизвикателство ли е ходенето на лекар с личен автомобил и как реагират пациентите? В района около Военномедицинска академия се намират няколко лечебни заведения и паркирането понякога е мисия невъзможна.

По традиция, сутрин от 8:00 часа това е едно от най-натоварените места - карето между булевардите "Акад. Иван Гешов", "Пенчо Славейков", както и "Ген. Тотлебен" и бул. "България". Тук се намира голяма част от столичните болници и паркирането, за да отидеш на лекар с личен автомобил, може да бъде истинско предизвикателство. Районът е зелена зона. По данни на ЦГМ, в това каре има над 1100 места за паркиране. Крайно недостатъчни обаче се оказват те за хората, които идват не само до болниците, но които водят деца на училище, детски градини и живеят тук.

Вчера нашият екип направи една разходка около тези столични лечебни заведения и станахме свидетели на това как хора, ако им позволява здравословното състояние, използват градски транспорт, други пък спират с такси, което спира на аварийни светлини и ако слиза или се качва възрастен човек, се стига до клаксони и изнервено напрежение от шофьорите, тъй като става задръстване. Някои пък, които прибираха свои възрастни хора от болницата, се наложи да вървят пеша бавно от УМБАЛ "Св. Иван Рилски" до ВМА, защото там са си намерили място.

Хората споделиха, че дори и да искаш да си платиш за паркомясто, много често няма, а ако си намериш, то може да се наложи да вървят доста време пеша. Отвъд бул. "Акад. Иван Гешов", например, няма зона, но много хора живеят там, има и офиси и също се оказва невъзможно паркирането.

Ваня Илиева пътува с такси до болницата. Колата обаче спира на разстояние, което Ваня преодолява с доста усилия.

Ваня Илиева: "Твърдо казвам, че нямаше къде да се спре, само служебни пише. Аз съм с патерица и днес горкият шофьор едва се измоли поне първата бариера да вдигнат, вдигна човекът, не мога да кажа нищо лошо, обаче втората, вече нямаше как, каза, че не може, и едва едва съм се придвижила, не е малко разстоянието за човек с патерици."

За да си спестят обиколките по улиците, не малка част от пациентите избират да пътуват с автобус, ако състоянието им позволява.

– С автобуса, друг вариант няма, с такси…

Параскева и Георги посещават болница "Св. Иван Рилски". Пътуват с автомобил от Банкя. Но оставят колата си на паркинг в "Люлин" и използват градски транспорт до болницата.

– Оставяме си я доста далеч - на метрото сме я оставили, тук няма, нали е зелена зона тук, няма къде. Аз отдавна идвам, 12 години се лекувам и кажи речи по този начин идваме - оставяме колата далеч и се качваме на метрото от "Опълченска" и автобус. Аз като гледам тук няма и къде, дори и да искаш да спреш, няма. Преди години си идвахме и си паркирахме, имаше къде, сега няма.

В района частните платени паркинги са малко. Един от тях е пред Факултета по дентална медицина.

Мартин: "Има 50 места, от които 48 са фиктивни, другите две са инвалидни."

От 7:30 часа сутринта през работните дни паркингът се пълни.

– Почва да има опашка, която е до светофара, в 7:30 ч. като се напълнят местата, вече не допускаме нови коли и си чакат - една влиза, една излиза.

Един от малкото платени паркинги извън синя и зелена зона е този на Александровска болница. Паркингът разполага с около 420 места. През работните дни обаче често и те са недостатъчни. Всеки ден 300 служители на болницата използват паркинга. Но заедно с влизащите граждани, на ден в паркинга спират средно 700-800 коли.

Жанет има офис в района. Казва, че за да отиде на работа поне 30 минути си търси място за паркиране:

"Сутрин и в пиковите часове няма. Трябва до края на улицата да стигна или ако някой излезе случайно, нямам служебно място, въртя, обикалям по половин час и от другата страна, където няма зона, няма къде да спра. Аз съм с електрическа кола и за нея не намирам място, но понеже знаех, че зоните ще поскъпнат и за това реших, че е по-добре с електромобил."

Но независимо от автомобила – намирането на място в района на болниците е предизвикателство. И хората отправят апел – да се помисли за болните хора.

Екипът ни покани представители на общината, които да говорят за паркоместата, алтернативи и какво може да се направи за този стар неразрешен проблем и как се паркира около лечебните заведения на фона на покачващите си цени от началото на Нова година и разширяването на зоните. От общината обаче не можаха да ни осигурят такъв представител, но ние ще продължим да търсим и да следим тази тема.