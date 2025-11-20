БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Досиетата "Епстийн" ще бъдат разсекретени

Теодора Гатева от Теодора Гатева
Чете се за: 00:57 мин.
По света
С пост в социалната си мрежа, президентът Доналд Тръмп обяви, че е подписал закона за публикуване на документите, свързани с обвинения в сексуални престъпления бизнесмен Джефри Епстийн.

Това означава, че в следващите 30 дни всичко, свързано с покойния финансист ще бъде разсекретено. В поста си президентът Тръмп за пореден път написа, че демократите използват случая "Епстийн", за да отклонят вниманието от постиженията на неговата администрация и цитирам - "нашите невероятни победи".

Въпреки подписа на държавния глава, разсекретяването на досиетата "Епстийн" не е гарантирано. Според заложеното в законопроекта, част от тях могат да останат тайна, ако се прецени, че нарушават лични права или засягат активно разследване.

