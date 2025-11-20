БНТ
БНТ
НОВИНИ
БНТ
Спорт
БНТ
На живо
BG
ENG
TR
0
BG
ENG
TR
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
Чуй новините
Подкаст
Моите въпроси за €
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
начало
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Чуй новините
Подкаст
ИЗВЕСТИЯ
Моите новини
ЗАПАЗЕНИ
Начало
Други спортове
Спортни емисии
Спортни предавания
Други спортове
Видео
Спорт
Спортни новини 20.11.2025 г., 06:30 ч.
от
БНТ
A+
A-
06:30, 20.11.2025
Спорт
Копирано в клипборда
Запази
06:21, 20.11.2025
Изслушват кандидата за предсседател на ДАНС Деньо Денев във...
06:08, 20.11.2025
Проектобюджетите на ДОО и НЗОК влизат за обсъждане в пленарната...
05:55, 20.11.2025
Опасно ветровито време в четвъртък
23:33, 19.11.2025
Гледайте мача Левски - ЦПВК в събота по БНТ 3
23:21, 19.11.2025
Хванаха автоджамбаза с прякор "Джуджето" (СНИМКИ)
23:03, 19.11.2025
Украйна губи ключов поддръжник на каузата на Киев
22:47, 19.11.2025
Банско филм фест започна
Слушай новината
Вашият браузър не подържа audio
Сподели
Копирано в клипборда
#спортни новини
Последвайте ни
Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:
ТОП 24
1
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
2
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни...
3
СГС прекрати производството срещу Благомир Коцев
4
Салата или синя зона: Сблъсък между бизнеса и Столичната община за...
5
Зрелищна катастрофа на пътя Бургас - Слънчев бряг
6
Хванаха автоджамбаза с прякор "Джуджето" (СНИМКИ)
Реклама
Най-четени
1
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
2
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
3
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
4
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
5
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
6
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Реклама
Още от: Други спортове
Националната спортна академия „Васил Левски“ отбелязва 83-годишнината си
Европейското първенство по плуване в Люблин завладява ефира на БНТ - кои са фаворитите за отличията
07:10, 20.11.2025
Чете се за: 10:00 мин.
Атанас Арнаудов е световен шампион на сабя мъже при ветераните над 50 години
22:03, 19.11.2025
Чете се за: 01:27 мин.
Петър Мицин спечели титлата на 1500 м свободен стил на Държавното лично отборно първенство
21:33, 19.11.2025
Чете се за: 01:22 мин.
24-ото издание на Банско Филм Фест бе открито тази вечер
21:00, 19.11.2025
Чете се за: 01:12 мин.
Спортни новини 19.11.2025 г., 20:50 ч.
20:50, 19.11.2025
Реклама
Водещи новини
Паркирането около големи столични болници - мисия невъзможна
07:37, 20.11.2025
Чете се за: 07:22 мин.
У нас
Проектобюджетите на ДОО и НЗОК влизат за обсъждане в пленарната зала на първо четене
06:08, 20.11.2025
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Кисели краставички с парацетамол и риба с живак - спряха опасни храни за европейския пазар
08:08, 20.11.2025
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Делото срещу бившата полицайка Симона Радева е на финалната права
07:14, 20.11.2025
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Тръмп одобри плана от 28 точки за слагане на край на войната в Украйна
06:33, 20.11.2025
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Досиетата "Епстийн" ще бъдат разсекретени
06:46, 20.11.2025
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Хванаха автоджамбаза с прякор "Джуджето" (СНИМКИ)
23:21, 19.11.2025
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
"Лукойл" с позиция за България: Особеният управител да...
16:28, 19.11.2025 (обновена)
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Последвайте ни в
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
Google News
LinkedIn
BNT NEWS APP
Всичко най-важно в твоя телефон
Твоята новина
"Твоята новина"! Новините от вас, нашите зрители! Изпратете текст, снимки, видео.
Изпрати
връзка с нас
Всичко най-важно в твоя телефон
02 814 2100
news@bnt.bg
×
Новини
Чуй новините
Спорт
На живо
Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА
НЕ