банско филм фест започна

Започна 24-ото издание на Банско филм фест - най-големият международен фестивал за планинарско кино и екстремни спортове в Югоизточна Европа.

Тази година в програмата ще бъдат представени 80 филма от 43 държави.



Сред българските ленти са тази за маршрута "Връшка чука - Ком" в Стара планина, който Кирил Николов - Дизела успя да измине за по-малко от 24 часа.

Незрящият бегач Виктор Асенов пък ще представи филма за своя т.нар. "Еверестинг" или 19 поредни изкачвания от хижа "Алеко" на Витоша до Черни връх.

В Банско ще бъде представен и филмът на журналиста от БНТ Мария Чернева "Изследователи на края на света", разказващ за работата на учените в българската база на остров Ливингстън.