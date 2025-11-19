БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

"Лукойл" с позиция за България: Особеният...
ВКС реши: Окръжният съд във Варна ще гледа делото срещу...
СГС прекрати производството срещу Благомир Коцев
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Румен Радев: Решението на КС е победа на правото над...
Пожар изпепели автобуси, коли и бусове в Костинброд
Петима надзиратели от ареста във Варна са задържани тази нощ
Банско филм фест започна

У нас
Тази година в програмата ще бъдат представени 80 филма от 43 държави

банско филм фест започна
Започна 24-ото издание на Банско филм фест - най-големият международен фестивал за планинарско кино и екстремни спортове в Югоизточна Европа.

Тази година в програмата ще бъдат представени 80 филма от 43 държави.

Сред българските ленти са тази за маршрута "Връшка чука - Ком" в Стара планина, който Кирил Николов - Дизела успя да измине за по-малко от 24 часа.

Незрящият бегач Виктор Асенов пък ще представи филма за своя т.нар. "Еверестинг" или 19 поредни изкачвания от хижа "Алеко" на Витоша до Черни връх.

В Банско ще бъде представен и филмът на журналиста от БНТ Мария Чернева "Изследователи на края на света", разказващ за работата на учените в българската база на остров Ливингстън.

Александра Антонова, програмен мениджър на Банско филм фест: Програмата не е свързана само с екстремните приключения, а и с културата на такива общности и народи, които живеят на труднодостъпни места. 16 презентатори са гости на фестивала, най-добрите български приключенци, катерачи ще ни разкажат своите невероятни истории и приключения тук от сцената на фестивала.

#Банско филм фест 2025

Картина на Густав Климт беше продадена за 236 млн. долара на търг в Ню Йорк
Картина на Густав Климт беше продадена за 236 млн. долара на търг в Ню Йорк
Премиера на "Социално силните": Филм за учениците на физика Теодосий Теодосиев - Тео Премиера на "Социално силните": Филм за учениците на физика Теодосий Теодосиев - Тео
Лили Иванова ще пее отново в парижката зала "Олимпия" на 24 май 2026 г. Лили Иванова ще пее отново в парижката зала "Олимпия" на 24 май 2026 г.
Металдетектор и десетки артефакти са открити при акция в Айтоско (СНИМКИ) Металдетектор и десетки артефакти са открити при акция в Айтоско (СНИМКИ)
"Lord of the Dance": Източноевропейското турне на шоуто започва от България "Lord of the Dance": Източноевропейското турне на шоуто започва от България
Дъщерята на Иван Гарелов дари на Пловдив ценни картини от личната колекция на баща си Дъщерята на Иван Гарелов дари на Пловдив ценни картини от личната колекция на баща си
Алтернативен бюджет - какво показва сметката на ИПИ?
Алтернативен бюджет - какво показва сметката на ИПИ?
След решението на КС за референдум за еврото - политическите коментари (ОБЗОР) След решението на КС за референдум за еврото - политическите коментари (ОБЗОР)
"Мафия просто": Какво показват проверките в Елените и Царево? "Мафия просто": Какво показват проверките в Елените и Царево?
Конституционалисти: Няма време за провеждане на референдум за еврото Конституционалисти: Няма време за провеждане на референдум за еврото
"Лукойл" с позиция за България: Особеният управител да...
Увеличават с 52% заплатите в Антикорупционната комисия и Комисията...
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни...
Начало на новата ТВ Академия на БНТ (СНИМКИ)
