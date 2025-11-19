Сухопътните войски отбелязаха 147 години от създаването си и 140 години от победата на славната българска пехота в Сръбско-българската война.
Честването се състоя пред Пантеона на загиналите в Сръбско-българската война "Майка България" край с. Гургулят до Сливница.
На празника бяха наградени военнослужещи и цивилни от Сухопътните войски. Пред Пантеона беше отслужен молебен и бяха поднесени венци и цветя.
генерал-майор Деян Дешков - командир на Сухопътни войски: Срещаме днес много пречки и препятстия, но знаем какво търсим и къде вървим, и сме целеустремени, и това няма да ни спре, защото зад нас е България, нашият народ разчита на нас.