Рая Назарян благодари на евроинституциите за подкрепата за влизането в еврозоната

Председателят на Народното събрание Рая Назарян благодари на евроинституциите за подкрепата им за приемането на България в еврозоната. Назарян разговаря в Брюксел с председателя на Европейския парламент Роберта Мeцола преди откриването на форум за укрепване на демократичните процеси, в който участваха представители на националните парламенти.
На срещата си с Мецола Назарян е подчертала, че Народното събрание е изиграло важна роля за въвеждането на единната европейска валута в България, приемайки всички необходими законодателни актове и решения. Според председателя на българския парламент, институциите у нас работят за осигуряване на плавен, прозрачен и успешен преход към еврото. Назарян е подчертала още, че се полагат усилия за провеждане на широка информационна кампания, като се обръща специално внимание на възрастните хора. Тя е поканила Роберта Мецола да посети България през следващата година.
В изказването си пред форума в Брюксел Назарян заяви, че най-голямата заплаха за демокрацията е страхът от бъдещето.
Рая Назарян - председател на Народното събрание: “Доверието в институциите спада. Демокрацията е изправена пред предизвикателството да оцелее в епоха на популизъм, токсична политическа и социална поляризация, хибридни заплахи, чуждестранна намеса и манипулация на информацията. Гражданите преживяват период на безпрецедентно безпокойство, несигурност и тревога.Те са обзети от разбираем страх за утрешния ден. А най-голямата заплаха за демокрацията е страхът от бъдещето. A бъдещето е вече тук, то се случва. Свят на бурен технологичен напредък. Свят, в който комуникацията е мигновена, а изобилието от информация е широко и по своята масовост е без прецедент в човешката история. Следващите десетилетия нашите общества ще функционират в коренно променена информационна среда и ние трябва да се подготвим за това”.