Рая Назарян благодари на евроинституциите за подкрепата за влизането в еврозоната

Председателят на Народното събрание Рая Назарян благодари на евроинституциите за подкрепата им за приемането на България в еврозоната. Назарян разговаря в Брюксел с председателя на Европейския парламент Роберта Мeцола преди откриването на форум за укрепване на демократичните процеси, в който участваха представители на националните парламенти.

На срещата си с Мецола Назарян е подчертала, че Народното събрание е изиграло важна роля за въвеждането на единната европейска валута в България, приемайки всички необходими законодателни актове и решения. Според председателя на българския парламент, институциите у нас работят за осигуряване на плавен, прозрачен и успешен преход към еврото. Назарян е подчертала още, че се полагат усилия за провеждане на широка информационна кампания, като се обръща специално внимание на възрастните хора. Тя е поканила Роберта Мецола да посети България през следващата година.

В изказването си пред форума в Брюксел Назарян заяви, че най-голямата заплаха за демокрацията е страхът от бъдещето.