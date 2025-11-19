Начало на новата ТВ Академия на БНТ (СНИМКИ)

Започна новата ТВ Академия на БНТ. Тази година желаещите да черпят опит от професионалистите в обществената телевизия бяха рекорден брой - 200. След подбор на кандидатурите на стаж в телевизията ще бъдат 100 студенти от 6 университета.

Ентусиазирани, любопитни и нетърпеливи, студентите получиха шанс да се потопят в необятния свят на телевизията.

Анастасия Андреева, студент в специалност "Международни отношения" в УНСС: "Реших да участвам в ТВ Академията, защото искам да видя докъде мога да стигна с моите качества."

Божидара Димитрова, студент в специалност "Международни отношения" в УНСС: "БНТ е един много достоверен източник и място, на което има множество хора с опит, от което можем да извличаме само позитивни качества и да се учим."

Антон Андонов, член на УС на БНТ: "БНТ може да предложи най-добрата практика за всеки, който започва в професията от чистата теория и принципите на журналистиката, на ТВ производство, на маркетинга, на рекламата през чисто практическите модели в работата. Историята, която БНТ има и опита, който е натрупан през тези повече от 65 години са гаранция за това, че студентите в ТВ академията могат да получат най-добрия опит и най-добрия старт в живота си в нашата сфера."

Добрина Чешмеджиева, журналист и водещ в БНТ: "Според мен БНТ е най-доброто място за стаж, защото тук колегите не проявяват никаква професионална ревност и така както някога учеха нас, ние се опитваме днес да научим новите младите журналисти на най-ценните принципи за нашата професия - без да се щадим и без да бягаме от това да споделяме всеки ден всяка ситуация с тях."

Антония Николова, ръководител на стажантски програми "ТВ Академия": "Стажантските програми ТВ Академия са специален проект на БНТ, която вече 6 години дава възможност на студентите да се запознаят с реалния телевизионен процес. Тук те се включват в различни екипи, учат се от най-добрите професионалисти и получават ценен практически опит."

И вероятно сред тях са бъдещите ни колеги, които да съобщават новините или да търсят отговорите на важните въпроси.