24-ото издание на Банско Филм Фест бе открито тази вечер

От днес до неделя Банско приютява най-интригуващите филми на приключенска тематика от цял свят. Преди минути беше официалното откриване на единствения по рода си специализиран филмов фестивал у нас.

80 филма от 43 държави са включени във фестивалната програма на 24-тото издание на Банско Филм Фест. 28 от лентите са в конкурсната програма.

"Очакваме препълнени зали, както всяка година, с всички програми на Банско Филм Фест - филмова програма, изложби, детска програма, презентации. Това общуване с публиката и всички тези истински истории, заснети буквално с риск на живота на всички континенти, те въодушевяват. Разбира се, отново имаме Голям шлем със звездните ни гости", сподели създателят и директор на Банско филм фест Натали Петрова в интервю за БНТ.

Победителите в конкурсната програма ще станат ясни в събота вечерта.

